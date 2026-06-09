Trump: Irani rrëzoi helikopterin amerikan Apache, duhet t’i përgjigjemi sulmit
Donald Trump ka deklaruar se Irani qëndron pas rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache mbrëmë mbi Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë.
Sipas presidentit amerikan, helikopteri po patrullonte në zonë kur u godit, ndërsa në bord ndodheshin dy pilotë që kanë mbetur “të sigurt dhe të padëmtuar”.
“Jam informuar nga ushtria jonë e madhe se mbrëmë iranianët rrëzuan një nga helikopterët tanë Apache shumë të sofistikuar gjatë patrullimit mbi Ngushticën e Hormuzit. Dy pilotët janë të sigurt dhe të palënduar. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara duhet domosdoshmërisht të përgjigjen ndaj këtij sulmi”, ka thënë 79-vjeçar përmes rrjeteve sociale.
Deklarata vjen në një moment tensionesh të larta mes SHBA-së dhe Iranit, pavarësisht se një armëpushim mes palëve ishte rivendosur së fundmi pas shkëmbimeve të zjarrit me Izraelin.
Sipas raportimeve, Irani kishte ndërmarrë sulme ndaj Izraelit në përgjigje të ofensivës izraelite në Liban, ku Forcat e Mbrojtjes së Izraelit po luftojnë grupin Hezbollah, aleat i Teheranit.
SHBA dhe Irani kanë shkëmbyer gjithashtu sulme të kufizuara në javët e fundit, përfshirë rrëzimin e dronëve iranianë dhe goditje ndaj objekteve të lidhura me raketa, ndërsa Irani është kundërpërgjigjur me sulme ndaj bazave amerikane në rajon.
Pavarësisht akuzave të ndërsjella për shkelje të armëpushimit, deri tani situata nuk ka çuar në prishjen e plotë të marrëveshjes. /Telegrafi/