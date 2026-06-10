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Donald Trump ka thënë se Irani "ka vonuar shumë për të negociuar" një marrëveshje paqeje dhe "tani do të duhet të paguajë çmimin".

Në një postim në rrjetin e tij Social Truth, presidenti amerikan tha se Irani "thjesht fliste dhe nuk bënte asgjë", duke shtuar: "Ngacmuesi i Lindjes së Mesme është i vdekur".

Si SHBA-të ashtu edhe Irani shpesh postojnë për luftën në mediat sociale, duke shkëmbyer kërcënime, transmeton Telegrafi.

Irani dhe SHBA-të duhet të shkojnë përtej "as luftë as paqe", thotë presidenti iranian

Kjo vjen pasi SHBA-të thanë se goditën Iranin në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri të ushtrisë amerikane mbrëmë, me Iranin që u hakmor me sulme ndaj bazave amerikane në Bahrein, Jordani dhe Kuvajt.

Nuk është e qartë nëse postimi i presidentit amerikan sinjalizon një ndryshim në negociata apo jo.

Ai shpesh e ka kërcënuar Iranin në mediat sociale, duke thënë një herë: "Një qytetërim i tërë do të vdesë sonte". /Telegrafi/

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