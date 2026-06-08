Irani po mban të paktën dy amerikanë që janë shpallur të ndaluar padrejtësisht
Të paktën dy amerikanë dihet publikisht se janë ndaluar në Iran, të dy prej të cilëve janë përcaktuar si të ndaluar padrejtësisht.
Në një intervistë me NBC News që u transmetua të dielën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump u pyet nëse ndonjë marrëveshje me Iranin do të përfshinte lirimin e amerikanëve të ndaluar.
"Askush nuk ka një listë të saktë se kush janë ata, çfarë janë, ose nëse po mbahen", tha Trump, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, gjendja e vështirë e të dyve që janë përcaktuar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së si të ndaluar padrejtësisht është raportuar gjerësisht.
Kamran Hekmati dhe Reza Valizadeh janë të dy të ndaluar në Iran për më shumë se një vit. Ka shqetësime në rritje për shëndetin dhe mirëqenien e tyre.
Avokatët e familjeve i thanë CNN në prill se kishin marrë siguri se ekipi negociator i SHBA-së është në dijeni të amerikanëve të ndaluar, dhe një burim tjetër i njohur me çështjen tha se emrat e tyre i janë përcjellë në të kaluarën ekipit.
Valizadeh, një gazetar iraniano-amerikan, kishte punuar në mërgim për mediat në gjuhën persiane, përfshirë Radio Farda të financuar nga SHBA-ja.
Ai u kthye në Iran në mars të vitit 2024 për të vizituar prindërit e tij të moshuar dhe u arrestua në shtator të atij viti.
Në një regjistrim audio të kohëve të fundit nga burgu Evin dërguar CBS News, Valizadeh iu referua tre shtetasve të tjerë amerikanë të ndaluar në burgun famëkeq të Teheranit dhe tha se të gjithë vuajnë nga "sëmundje të ndryshme dhe janë të privuar nga shërbimet e vërteta mjekësore".
Hekmati u arrestua vitin e kaluar dhe u dënua me burg nga autoritetet iraniane për vizitën në Izrael më shumë se një dekadë më parë për bar mitzvah të djalit të tij, sipas anëtarëve të familjes që folën për CNN. Hekmati vuan nga kanceri i fshikëzës.
Trump i tha NBC të dielën: "Nëse më jepni emrat e tyre, do të bëj çmos t'i kthej në shtëpi". /Telegrafi/