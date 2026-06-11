SHBA dhe Irani shkëmbejnë sulme, Trump: Do të paguajnë çmimin
Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen sulme ajrore për të dytën ditë radhazi, ndërsa udhëheqësit amerikanë akuzuan homologët e tyre për zvarritje të negociatave për një marrëveshje që do t'i jepte fund luftës tremujore.
Mediat iraniane raportuan shpërthime në jug pranë Ngushticës së Hormuzit, me shpërthime të dëgjuara në Bandar Abbas, Qeshm dhe Minab, dhe burime që raportuan goditje nga "predha armike" në Kargan dhe Sirik.
CENTCOM tha më vonë se kishte “përfunduar” sulmet e saj ndaj “kapaciteteve të mbikëqyrjes ushtarake iraniane, sistemeve të komunikimit dhe vendeve të mbrojtjes ajrore”.
“Forcat amerikane qëlluan municione precize ndaj objektivave iraniane që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anijet tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale”, shtoi ajo.
Ndryshe, sulmet vijnë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili kishte thënë vazhdimisht se negociatat me Teheranin ishin afër fundit, tha se Irani "do të duhet të paguajë çmimin".
Trump i ka kërkuar Iranit të nënshkruajë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës dhe më parë këtë javë sugjeroi se një marrëveshje mund të arrihet brenda disa ditësh. /Telegrafi/