Sulmi me dron iranian shkakton dëme të rënda në aeroportin e Kuvajtit, ndërsa SHBA-të dhe Irani bëjnë grevë tregtare
Kuvajti tha të mërkurën se kishte pezulluar fluturimet komerciale pasi një sulm me dron iranian dëmtoi rëndë aeroportin e vendit dhe shkaktoi lëndime, ndërsa Irani dhe SHBA-të shkëmbyen sulme me raketa në përshkallëzimin e fundit të armiqësive midis dy palëve.
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kuvajtit, gjenerali i brigadës Saud Abdulaziz Al-Otaibi tha se "një numër dronësh armiqësorë" kishin synuar ndërtesën e pasagjerëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Kuvajtit, duke dëmtuar rëndë ndërtesën dhe duke plagosur "një numër individësh", transmeton Telegrafi.
Aeroporti u rihap të hënën pas mbylljes në shkurt për shkak të luftës me Iranin. Mediat vendase raportuan se Kuvajti Airways po pezullonte operacionet e tij deri në njoftim të mëtejshëm.
Kuvajti është vënë nën zjarr iranian vazhdimisht që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. Më 1 mars, një dron iranian goditi një qendër operacionesh taktike amerikane në Port Shuaiba, duke vrarë gjashtë ushtarë amerikanë dhe duke plagosur më shumë se 30. Dronët iranianë dëmtuan gjithashtu një ndërtesë qeveritare në qytetin e Kuvajtit më 5 prill.
Të martën vonë, ushtria amerikane tha se kishte nisur sulme në një strukturë ushtarake iraniane në hakmarrje për raketat iraniane të qëlluara në Kuvajt dhe Bahrein.
Tha se Irani kishte qëlluar dy raketa në Kuvajt që u shpërbënë gjatë rrugës, ndërsa forcat amerikane dhe të Bahreinit kapën raketa të drejtuara drejt Bahreinit.
Ministria e Mbrojtjes e Bahreinit tha se ushtria e saj kishte kapur dhe shkatërruar tre raketa dhe një numër dronësh të qëlluar nga Irani në vendin ishullor të Gjirit. Komanda Qendrore e SHBA-së tha gjithashtu se kishte "rrëzuar dronë të shumtë" që synonin forcat amerikane në Kuvajt.
IRGC e Iranit tha se kishte synuar selinë e Flotës së 5-të të Marinës Amerikane në Bahrein, dhe një vend tjetër në sulmin e saj, pa e përmendur Kuvajtin.
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Flota e 5-të, me seli në Aktivitetin e Mbështetjes Detare të Bahreinit në Manama, mbikëqyr operacionet detare amerikane në të gjithë Gjirin Persik, Detin e Kuq dhe Detin Arabik dhe është komanda kryesore që koordinon bllokadën detare amerikane të porteve iraniane.
Tha se nisi sulmin e saj në përgjigje të hedhjes së një rakete nga SHBA-të në dhomën e motorit të një cisterne nafte që po përpiqej të arrinte në Iran pavarësisht bllokadës amerikane.
"Ne kishim paralajmëruar më parë se në rast agresioni, përgjigja do të ishte e ndryshme dhe më e ashpër, dhe ne vepruam në përputhje me rrethanat," tha Garda në deklaratën e saj.
Komanda Qendrore tha se u përgjigj me sulme ndaj një stacioni kontrolli tokësor ushtarak iranian në ishullin Qeshm në Ngushticën e Hormuzit.
Sulmet erdhën ndërsa agjencitë e lajmeve të lidhura me shtetin iranian thanë se vendi kishte ndaluar së komunikuari me ndërmjetësuesit në lidhje me zgjatjen e një armëpushimi në luftë, ndërsa tensionet u rritën për shkak të luftës së Izraelit kundër milicisë Hezbollah të mbështetur nga Teherani në Liban - një pretendim që presidenti i SHBA-së, Donald Trump e kundërshtoi, duke deklaruar se bisedimet po vazhdonin.
Një zyrtar rajonal i përfshirë në ndërmjetësim, duke folur në kushte anonimiteti për të diskutuar bisedimet, i tha AP se Teherani nuk kishte komunikuar fare të martën pasi tha se një armëpushim duhej të zbatohej në Liban që negociatat të vazhdonin.
Trump i quajti raportet për një ndërprerje të bisedimeve "të rreme dhe të gabuara".
"Bisedat midis nesh kanë vazhduar vazhdimisht, duke përfshirë katër ditë më parë, tre ditë më parë, dy ditë më parë, një ditë më parë dhe sot. Ku çojnë ato, askush nuk e di kurrë, por siç i thashë Iranit, është koha, në një mënyrë ose në një tjetër, që ju të bëni një marrëveshje", tha Trump në një postim në rrjetet sociale.
Në bisedimet e vazhdueshme për t'i dhënë fund luftës, SHBA-të deri më tani janë përpjekur të lirojnë kontrollin e Republikës Islamike mbi Ngushticën e Hormuzit dhe naftën, gazin dhe mallrat e tjera që normalisht kalojnë nëpër të.
SHBA-të kanë kërkuar gjithashtu bisedime rreth të ardhmes së rezervave të saj të uraniumit, të cilat Uashingtoni pretendon se Teherani planifikon t'i përdorë për të ndërtuar një armë bërthamore. Irani ka mohuar çdo dëshirë për ta bërë këtë.
Lufta e Iranit është bërë gjithnjë e më e lidhur me luftën e Izraelit në Liban, pasi Teherani këmbëngul se çdo armëpushim i mundshëm duhet të ndalojë edhe luftimet në Liban.
Hezbollahu është përfaqësuesi më i fuqishëm rajonal i Iranit, një lëvizje politike e armatosur që kontrollon sipërfaqe të mëdha të territorit libanez dhe është përfshirë në disa konflikte të armatosura me Izraelin.
Teherani e furnizon atë me armë, fonde dhe trajnime, dhe e konsideron aftësinë e saj të armatosur si një shtyllë qendrore të strategjisë së saj rajonale të përfaqësuesit.
Forcat izraelite tani zënë afërsisht 2,000 kilometra katrorë - afërsisht një të pestën e territorit libanez - dhe kanë përparuar përtej lumit Litani, më thellë në Liban se në çdo moment që kur Izraeli u tërhoq nga pushtimi 18-vjeçar i jugut në maj 2000.
Trump mund ta shtyjë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të ndalojë ose ngadalësojë përparimin e forcave të tij, por Izraeli dhe SHBA-të pohojnë se luftimet në Liban janë një çështje e ndarë nga lufta në Iran. /Telegrafi/