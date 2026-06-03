Sulmuesit e centralit bërthamor të Emirateve të Bashkuara Arabe "e dinin saktësisht se çfarë po bënin", thotë shefi i IAEA-s
Sulmuesit e centralit bërthamor të Emirateve të Bashkuara Arabe "e dinin saktësisht se çfarë po bënin", tha të martën Rafael Grossi, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).
Duke folur në një konferencë për mediat në Abu Dhabi, Grossi tha se vëzhgimi i tij pas një vizite në vendin e centralit bërthamor Barakah, i cili u sulmua nga një dron muajin e kaluar, ishte se ishte "një operacion i synuar me shumë kujdes", transmeton Telegrafi.
Hamad Al Kaabi, nënkryetar i Bordit të Menaxhimit të Autoritetit Federal për Rregullimin Bërthamor, i tha CNN se sulmi u krye qëllimisht për të "ndikuar në funksionimin e centralit", duke shtuar se trajnimi i gjerë me IAEA-n ka lejuar një rikuperim të shpejtë.
Grossi shtoi se për momentin, ka një aktivitet "shumë të kufizuar" në Iran kur bëhet fjalë për proceset e pasurimit të uraniumit, duke vënë në dukje se nuk është e qartë nëse dhe kur këto do të rifillojnë.
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Sulmi me dron i muajit të kaluar shkaktoi një zjarr në fabrikë, por autoritetet thanë se ajo po vazhdon të funksionojë normalisht dhe se nuk u raportuan të lënduar, dhe se nuk kishte ndikim në nivelet e sigurisë radiologjike.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se dy dronë u kapën me sukses, ndërsa i treti goditi një gjenerator elektrik jashtë perimetrit të brendshëm të uzinës.
Barakah është burimi më i madh i energjisë elektrike të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe mund të prodhojë një të katërtën e nevojave të vendit për energji, sipas Kompanisë së Energjisë Bërthamore të Emirateve.
Autoritetet kanë thënë se sulmi me dron erdhi nga Iraku, i cili është shtëpia e një numri milicish të fuqishme të mbështetura nga Irani, disa prej të cilave kanë marrë përsipër sulme ndaj interesave amerikane në vend gjatë luftës së Iranit. /Telegrafi/