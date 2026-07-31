Bordi i Paqes publikon planin për Gazën
Bordi i Paqes ka publikuar një plan veprimi për "përfundimin e zbatimit" të planit të presidentit amerikan, Donald Trump, për Gazën.
Ai përcaktoi një proces me faza që synonte përfundimin e luftës, sigurimin e një tërheqjeje të plotë izraelite nga territori dhe transferimin e qeverisjes te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG).
"Izraeli do të përmbushë plotësisht, pa vonesë, të gjitha angazhimet e mbetura sipas Protokollit të Sharm Sheikh, veçanërisht ndërprerjen e operacioneve ushtarake”, thotë plani.
A Roadmap for Completing the Implementation of President Trump’s Comprehensive Peace Plan in Gaza
Principles:
1. All parties reaffirm their commitment to President Trump’s Comprehensive Plan to achieve peace in Gaza, which constitutes, together with the UN Security Council…
— Board of Peace (@BoardOfPeace) July 31, 2026
"Hamasi dhe fraksionet palestineze do të përfundojnë ndërprerjen e të gjitha operacioneve ushtarake në përputhje me Protokollin e Sharm Sheikh dhe Planin e Paqes”, shton ai.
Sipas propozimit, përgatitjet për fazën e dytë do të fillonin brenda 14 ditëve nga miratimi i udhërrëfyesit nga të gjitha palët, pasi të dyja palët të kenë përmbushur angazhimet e tyre. /Telegrafi/