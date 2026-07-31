Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në dy kantiere ndërtimi në Prizren dhe Suharekë
Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punimet në dy kantiere ndërtimi në komunat e Prizrenit dhe Suharekës, pas konstatimit të shkeljeve të rënda të legjislacionit që rrezikonin sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
Sipas njoftimit, inspektimet janë zhvilluar në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës, si dhe të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Gjatë kontrolleve, inspektorët kanë evidentuar parregullsi të rënda, të cilat paraqisnin rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e punëtorëve. Për këtë arsye, është marrë vendim për ndalimin e menjëhershëm të punimeve në të dy kantieret, deri në eliminimin e plotë të mangësive të konstatuara.
Sipas Inspektoratit, subjektet e inspektuara janë obliguar të korrigjojnë të gjitha parregullsitë, ndërsa rifillimi i punimeve do të lejohet vetëm pasi inspektorët të verifikojnë se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Inspektorati Qendror i Punës theksoi se këto masa kanë për qëllim parandalimin e aksidenteve në vendin e punës dhe garantimin e kushteve të sigurta për punëtorët.
Po ashtu, institucioni njoftoi se do të vazhdojë kontrollet intensive në të gjithë territorin e Kosovës, duke ndërmarrë masa ndaj çdo subjekti që cenon sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
Në fund, Inspektorati u bëri thirrje të gjithë punëdhënësve që të respektojnë me përpikëri dispozitat ligjore dhe të sigurojnë kushte të sigurta pune, duke theksuar se mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punëtorëve mbetet prioritet. /Telegrafi/