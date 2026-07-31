“Një buzëqeshje çdo muaj”, nisma humanitare e Dent Line
Mungesa e mundësive financiare bën që shumë persona ta shtyjnë për një kohë të gjatë trajtimin e problemeve dentare, edhe atëherë kur dhimbja dhe vështirësitë fillojnë të ndikojnë në përditshmërinë e tyre.
Për t’u ardhur në ndihmë personave që përballen me këtë situatë, Ordinanca Dentare Dent Line, e udhëhequr nga Dr. Metë Shatri, ka nisur iniciativën humanitare “Një buzëqeshje çdo muaj”.
Në kuadër të kësaj nisme, çdo muaj do të përzgjidhet një pacient që nuk ka mundësi financiare për ta përballuar trajtimin e nevojshëm stomatologjik. Shërbimet për përfituesin do të ofrohen plotësisht falas, në përputhje me gjendjen dhe nevojat e tij shëndetësore.
Iniciativa synon që ndihma të shkojë te personat për të cilët kujdesi dentar është bërë i paarritshëm për shkak të kushteve ekonomike. Përzgjedhja do të trajtohet me kujdes, mirëkuptim dhe respekt ndaj secilit rast.
Dent Line ka bërë të ditur se privatësia e pacientëve do të jetë prioritet. Në rast se pacienti nuk dëshiron që emri, historia apo imazhi i tij të bëhen publikë, identiteti dhe konfidencialiteti i tij do të ruhen plotësisht.
Personat që kanë nevojë për trajtim stomatologjik, por nuk kanë mundësi financiare, mund të kontaktojnë privatisht Ordinancën Dentare Dent Line. Po ashtu, raste të tilla mund të propozohen edhe nga familjarët, miqtë apo persona të tjerë që njohin dikë në nevojë.
Përmes kësaj iniciative, çdo muaj një person do të ketë mundësinë të marrë trajtimin që i nevojitet dhe të rikthejë buzëqeshjen pa u ngarkuar me koston financiare.
Iniciativa të tilla dëshmojnë se edhe një ndihmë e vetme mund të ketë rëndësi të madhe për një person dhe familjen e tij. Përmes kujdesit dhe solidaritetit, “Një buzëqeshje çdo muaj” synon që askush të mos mbetet pa trajtimin e nevojshëm vetëm për shkak të pamundësive financiare.