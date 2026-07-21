QMK: Erërat e forta kanë shkaktuar dëme materiale në Shkup dhe Kumanovë, janë regjistruar mbi 1000 thirrje
Për shkak të stuhisë së shoqëruar me erëra të forta, e cila goditi Shkupin këtë pasdite, më shumë se 1.000 thirrje nga qytetarët janë regjistruar përmes numrit të vetëm të emergjencës 112, njoftojnë nga QMK.
"Për shkak të stuhisë së shoqëruar me erëra të forta, e cila goditi Shkupin këtë pasdite, më shumë se 1.000 thirrje nga qytetarët janë regjistruar përmes Numrit të Vetëm të Emergjencës 112, sipas QMK-së.
Në Shkup, u raportua një strukturë çatie e shembur nga një ndërtesë në rrugën "Zhenevska" nr. 10, duke dëmtuar disa automjete pasagjerësh. Një pemë e rrëzuar në një automjet në rrugën "Metodija Mitevski", një pemë e rrëzuar në rrugën "Nikolla Trimpare" dhe një strukturë çatie e shembur në rrugën "Trifun Buzev".
Gjithashtu u raportua se një pjesë e strukturës së çatisë së Shkollës Fillore "Vllado Tasevski" u shkul nga era e fortë. Dy pemë të rrëzuara u regjistruan në rrugën "Helsinki" nr. 5, ndërsa në rrugën "Skupi" nr. 89, pemët e rrëzuara dëmtuan kabllot elektrike, një automjet pasagjerësh dhe një pjesë të një shtëpie.
Në Kumanovë, u raportua një strukturë çatie e shembur në bulevardin "Oktomvriska revolucija".
Të gjitha ngjarjet e raportuara po trajtohen nga shërbimet kompetente, të cilat janë në terren dhe punojnë për pastrimin dhe eliminimin e pasojave të stuhisë./Telegrafi/