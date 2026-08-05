QMK: Deri në orën 18:00 janë regjistruar 14 vatra zjarri
Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK) njofton se deri në orën 18:00 të sotme, në vend janë regjistruar gjithsej 14 zjarre. Nga këto, një zjarr është aktiv, dy janë vënë nën kontroll dhe 11 janë shuar plotësisht.
Zjarri në Komunën e Makedonski Brodit, pranë fshatit Greshnicë, në lokalitetin Stojanova Naselba, mbetet aktiv, ku digjet bimësi e ulët, pyll i degraduar dhe shkurre.
Zjarret në deponinë në Delçevë dhe pranë fshatit German në Komunën e Rankovcit, ku është prekur bimësia e ulët, janë nën kontroll.
Gjatë ditës, 11 zjarre u shuan plotësisht në disa lokacione në të gjithë vendin, në komunat Zhelinë, Gostivar, Vinicë dhe Zërnovc, Manastir, Prilep, Dollnen, Likovë, Kratovë, Negotinë, Kavadar dhe Karposh./Telegrafi/
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