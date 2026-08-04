DMSH: Në Kavadar zjarri është ende aktiv
Në Kavadar, zjarrfikësit kaluan gjithë natën duke shuar zjarrin pranë fshatit Raec, i cili është zvogëluar ndjeshëm, por është ende aktiv, njoftoi Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.
Sot, disa ekipe janë të angazhuara në dy itinerare: Në itinerarin nga fshati Drenovë deri në Qesendre, NP "Komunalec" - Kavadar ndërhyn me një autocisternë, një kontejner dhe dy punonjës; Ministria e Brendshme me një xhip, një Pinzgauer dhe katër punonjës, NP - dega "Bor" Kavadar me një kamion, një xhip dhe katër punonjës dhe zjarrfikësit në Kavadar me dy Pinzgauer, një "Lada Niva" dhe tetë zjarrfikës.
Në zonën e fshatit Raec, NP "Komunalec" - Kavadar ndërhyn me një autocisternë uji, një kontejner dhe dy punonjës, zjarrëfikësit Kavadar me një makinë zjarrfikëse dhe 5 zjarrfikës, zjarrësfikësit Negotinë me një xhip dhe katër zjarrfikës, si dhe katër punonjës nga Ministria e Brendshme", njoftojnë nga DMSH./Telegrafi/