Britania ndan 8.4 miliardë paundë për ndërtimin e katër nëndetëseve me fuqi bërthamore
Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar planet e saj për të investuar 8.4 miliardë paundë për fazën e re të programit për prodhimin e armëve bërthamore.
“Ky plan madhor investimi në mbrojtjen bërthamore britanike do të hapë vende pune dhe do të krijojë mundësi për të rinjtë në vitet e ardhshme”, deklaroi kryeministri britanik, Andy Burnham.
Kontraktori britanik i mbrojtjes, “BAE Systems”, pritet të marrë 5.9 miliardë paundë, ndërsa pjesa tjetër do t’u shkojë kompanive të tjera.
“BAE Systems” do të ketë detyrën e prodhimit të katër nëndetëseve me fuqi bërthamore.
Investimi pritet të përfshijë përveç prodhimit edhe testimin e katër nëndetëseve nën ujë dhe përdorimin e tyre nga Marina Mbretërore brenda viteve të para të 2030-s.
Qeveria e kryeministrit Burnham saktësoi se programi do të krijojë 47 mijë vende pune përgjatë dekadës së ardhshme.
Sekretari i Mbrojtjes, Wes Streeting deklaroi se investimi garanton zotimin e qeverisë për të prodhuar nëndetëse klasi, duke mbështetur industrinë britanike.
Qeveria britanike ka caktuar 63 miliardë paundë për të financuar projektet bërthamore të mbrojtjes përgjatë 4 viteve të ardhshme, në kuadër të planit të posaçëm të investimeve.
Investimet përfshijnë nëndetëset mbrojtëse dhe ato sulmuese, në kuadër të marrëveshjes ushtarake AUKUS, me Australinë dhe Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/