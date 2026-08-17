Italia thotë se nuk ka prova për përfshirjen e Rusisë në shpërthimin në fabrikën e municioneve
Qeveria e Italisë nuk ka parë asgjë që të sugjerojë se Rusia qëndronte pas shpërthimit të javës së kaluar në një fabrikë municionesh pranë Romës, u citua të ketë thënë të hënën Ministri i Mbrojtjes Guido Crosetto.
Shpërthimi goditi një fabrikë të KNDS Ammo Italy në Colleferro, në juglindje të Romës, të enjten, pasi zjarrfikësit ishin thirrur për të shuar një zjarr në vend. Nuk u raportuan të lënduar.
Ndërsa qeveria nuk ka komentuar mbi raportet se fabrika prodhon municione për Ukrainën, Crosetto kërkoi të shuante spekulimet se sabotimi rus ishte pas shpërthimit.
"Nuk ka asnjë tregues për askënd se kjo mund të jetë diçka tjetër përveç një problemi të brendshëm", tha Crosetto për agjencinë italiane të lajmeve Adnkronos, transmeton Telegrafi.
BREAKING:
A large explosion and fire hit a munitions plant in Colleferro, south of Rome, Italy.
The blast occurred at the plant owned by the major Italian defense manufacturer KNDS Ammo Italy, which produces medium- and large-caliber ammunition and solid rocket fuels.
🇮🇹 pic.twitter.com/MM1PuWXEyG
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026
Gazeta La Repubblica raportoi të hënën se prokurorët po shqyrtonin lidhje të mundshme me incidente të ngjashme në fabrikat e municioneve në Bullgari.
Carlo Calenda, kreu i partisë opozitare Azione, i bëri thirrje qeverisë të informojë parlamentin për rastin, duke thënë se autoritetet duhet të sqarojnë se çfarë ndodhi sa më shpejt të jetë e mundur.
"Nuk mund të qëndrojmë në pasiguri mbi një sulm të mundshëm hibrid rus", tha Calenda në një postim në rrjetet sociale.
KNDS, grupi franko-gjerman i mbrojtjes që zotëron uzinën përmes njësisë së saj KNDS Ammo Italy, ka thënë se rrethanat e incidentit mbeten nën hetim.
Sipas faqes së internetit të kompanisë, uzina Colleferro prodhon municione të kalibrit të mesëm dhe të madh për sistemet e mbrojtjes tokësore dhe detare, si dhe lëndë djegëse të ngurta për automjete lëshimi hapësinore. /Telegrafi/