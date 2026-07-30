Sejdiu: Pavarësisht vendimit të LDK-së sonte, vendi shkon në zgjedhje të reja
Opinionisti Dardan Sejdiu ka vlerësuar se situata në të cilën ndodhet LDK-ja mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve, pasi sipas tij nevojitet dakordim i 18 deputetëve të kësaj partie për çdo vendim të ardhshëm.
Sejdiu ka thënë se edhe në rast të shkarkimit të kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, vendi do të hynte në një proces të ri drejt zgjedhjeve.
“Kjo nënkupton që ne në zgjedhje shkojmë pashmangshmërisht. Edhe nëse shkarkohet sonte Abdixhiku, atëherë futemi në një proces tjetër që është proces i kujdestarisë deri në zgjedhje. Një person i cili udhëheq si kujdestar në zgjedhje, kurdo që mbahen ato”, ka deklaruar Sejdiu në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Sipas tij, nuk ka hapësirë për negociata për pushtet pa një pajtim të deputetëve të LDK-së.
“Nuk ka hapësirë për me negociu për pushtet, sepse janë 18 deputetë që duhet me qenë të dakorduar në mënyrë që faji për zgjedhje mos me i mbet LDK-së”, ka thënë ai.
Sejdiu ka shtuar se pavarësisht vendimit që mund të merret për Abdixhikun, sfida kryesore mbetet qëndrimi i deputetëve të LDK-së.
“Unë e shoh që situata në të cilën është LDK-ja është situatë me të cilën, çfarëdo që të jetë vendimi, nëse 18 deputetët në Kuvend nuk dakordohen dhe nuk rrinë pas këtij vendimi, çfarëdo që është vendimi sonte, atëherë nuk ka institucione në Kosovë”, është shprehur ai.
Sipas tij, edhe në rast të shkarkimit të Abdixhikut, mbetet e paqartë nëse deputetët e LDK-së do ta mbështesin një kryetar në detyrë në negociatat për formimin e institucioneve.
“Në asnjërin skenar nuk po shoh që ka gatishmëri”, ka përfunduar ai.