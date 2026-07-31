Banka Kombëtare e Zvicrës fitoi 25,2 miliardë franga në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026
Banka Kombëtare e Zvicrës (SNB) ka mbyllur gjysmën e parë të vitit 2026 me një fitim të lartë prej 25,2 miliardë frangash zvicerane. Pas një humbjeje të lehtë gjatë tremujorit të parë, institucioni qendror financiar përfitoi ndjeshëm nga ecuria pozitive në tregjet e aksioneve gjatë tremujorit të dytë.
Sipas të dhënave të publikuara nga vetë banka, nga muaji prill deri në qershor 2026, SNB-ja realizoi një fitim prej 25,8 miliardë frangash, duke përmbysur kështu rezultatin negativ prej 0.5 miliardë frangash që kishte regjistruar në periudhën janar-mars.
Fitimet e larta nga letrat me vlerë, si dhe të ardhurat nga interesat dhe dividendat, sollën një bilanc pozitiv prej 31,7 miliardë frangash në pozicionet e valutave të huaja gjatë këtij gjashtëmujori. Përveç rritjes së çmimeve të aksioneve, ky rezultat u ndihmua edhe nga zhvillimet e favorshme në kurset e këmbimit valutor.
Në anën tjetër, banka regjistroi një humbje vlerësimi prej 6,4 miliardë frangash në rezervat e saj të floririt, si pasojë e rënies së çmimit të këtij metal të çmuar. Në fund të qershorit, një kilogram flori kushtonte 104,812 franga, krahasuar me 110,919 franga që ishte në fund të vitit 2025. Ndërkaq, pozicionet në franga kontribuuan me 0.1 miliardë franga në rezultatin e përgjithshëm.
SNB-ja ka rikujtuar se rezultatet e saj varen drejtpërdrejt nga luhatjet në tregjet e floririt, valutave dhe kapitaleve, prandaj nxjerrja e përfundimeve për bilancin e plotë vjetor bazuar vetëm në të dhënat e gjashtëmujorit të parë mbetet e kufizuar.