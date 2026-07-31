SHBA do të lëshojë pasaporta 'patriotike' me portretin e Trumpit
Amerikanët do të jenë në gjendje të marrin pasaporta me edicion të kufizuar që përmbajnë një fotografi të presidentit Donald Trump, njoftoi Departamenti i Shtetit.
27 agjencitë e pasaportave të departamentit në të gjithë vendin do të fillojnë të ofrojnë dokumentet speciale të udhëtimit muajin tjetër.
Trump, portreti i të cilit është i vendosur në një faqe të brendshme, është presidenti i parë i gjallë i paraqitur në dokumentin e udhëtimit.
Qeveria planifikon të lëshojë më shumë se 250,000 pasaporta në të gjithë vendin dhe i ka quajtur ato “pasaporta patriotike”.
Pasaportat janë rasti më i fundit ku emri dhe pamja e Trumpit shtohen në ndërtesa, dokumente dhe objekte të tjera shumë të dukshme.
Imazhi i tij është në një monedhë me ngjyrë ari që feston themelimin zyrtar të kombit, të cilën ka filluar ta prodhojë Zyra e Monedhave të SHBA-së, dhe po bëhen përpjekje për të vendosur nënshkrimin e Trumpit në të gjitha kartëmonedhat amerikane, gjë që ndodh për herë të parë për një president në detyrë.
Zyrat e pasaportave në Centennial, Colorado; Chicago; Dallas; Detroit; New Orleans; New York; dhe Stamford, Connecticut do të ofrojnë pasaportat me Trumpin duke filluar nga 8 gushti.
Lista do të zgjerohet për të përfshirë edhe zyra të tjera të pasaportave.
Ata që dëshirojnë versionin me edicion të kufizuar duhet të aplikojnë personalisht në ditën e specifikuar në faqen e internetit të pasaportave të Departamentit të Shtetit.
Ata që dëshirojnë një pasaportë tradicionale duhet të aplikojnë në një formë tjetër. /Telegrafi/