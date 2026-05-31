Trump e ktheu mbrapsht tekstin e marrëveshjes me Iranin me ndryshime
Presidenti Donald Trump e ktheu mbrapsht ndryshimin e marrëveshjes së propozuar me Iranin pas një takimi me këshilltarët të premten, thanë zyrtarët, duke i zgjatur negociatat për një javë tjetër.
Ndryshimet e sakta që kërkoi Trump nuk ishin menjëherë të qarta, por zyrtarët thanë se presidenti ka këmbëngulur në një gjuhë më të ashpër rreth angazhimeve bërthamore të Iranit dhe premtimit të tij për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Trump ka shprehur gjithashtu shqetësim se çfarë ndihme financiare mund t'i ofrohet Iranit si pjesë e marrëveshjes, i kujdesshëm ndaj krahasimeve me "paketat e parave të gatshme" që u dhanë sipas marrëveshjes bërthamore të epokës së Obamës, të cilën ai e përqesh si të dobët.
Vërshimi i fundit i ndryshimeve të propozuara vjen një javë pasi Trump e shpalli marrëveshjen "kryesisht të finalizuar" dhe sinjalizoi se fundi i luftës ishte i afërt, transmeton Telegrafi.
Që atëherë, zyrtarët amerikanë kanë telegrafuar progresin në arritjen e një marrëveshjeje që do t'i jepte fund armiqësive, do të rihapte ngushticën dhe do të fillonte bisedime më të hollësishme mbi programin bërthamor të Iranit.
Megjithatë, edhe pasi Trump njoftoi se do të merrte një "vendim përfundimtar" gjatë takimit të së premtes dhe shpjegoi disa nga kushtet e marrëveshjes në mediat sociale, seanca dyorëshe përfundoi pa një vendim përfundimtar.
Ndërsa Trump pretendoi në mesazhin e tij se SHBA-të do të sekuestronin rezervat e uraniumit të pasuruar shumë të Iranit dhe do t'i shkatërronin ato, Irani ka thënë vazhdimisht se nuk po diskuton detajet e programit të tij bërthamor në kuadër të negociatave aktuale.
Trump gjithashtu pretendoi se nuk kishte pasur diskutim për shkëmbimin e parave si pjesë e marrëveshjes, një kusht që Irani thotë se duhet të përfshihet në çdo marrëveshje.
Mbetet e paqarta se si zgjidhen këto mospërputhje, ndërsa negociatat mbi gjuhën e marrëveshjes vazhduan. /Telegrafi/