Izraeli pushton Kështjellën Beaufort në Liban
Nga nata e së shtunës deri të dielën, trupat izraelite pushtuan një kodër strategjike mbi të cilën ndodhet Kështjella Beaufort në Libanin jugor.
Ushtria tha se ky është inkursioni më i thellë në vend në më shumë se një çerek shekulli.
Flamuri izraelit tani valëvitet mbi fortesën mesjetare.
Pushtimi i kështjellës, pranë qytetit Nabatiyeh, erdhi pas ditësh sulmesh ajrore dhe luftimesh të ashpra në fshatrat përreth, ku trupat izraelite u përleshën me luftëtarët e Hezbollahut.
Kapja e saj shënon një zhvillim të rëndësishëm në luftën e fundit midis Izraelit dhe Hezbollahut, e cila filloi më 2 mars kur Hezbollahu qëlloi me raketa Izraelin verior, dy ditë pasi SHBA dhe Izraeli kishin goditur Iranin.
Që atëherë, Izraeli ka nisur një pushtim tokësor, duke pushtuar dhjetëra fshatra dhe qytete libaneze pranë kufirit.
Hezbollahu ka lëshuar mijëra raketa dhe dronë drejt ushtarëve izraelitë në Libanin jugor dhe Izraelin verior.
Përparimi izraelit ka ndodhur pavarësisht një armëpushimi nominal në fuqi që nga 17 prilli dhe vetëm disa ditë para raundit të ardhshëm të bisedimeve të drejtpërdrejta midis Libanit dhe Izraelit, të planifikuara në Departamentin e Shtetit më 2 dhe 3 qershor.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se pushtimi i Kështjellës Beaufort në Libanin jugor shënon një "pikë kthese dramatike" në fushatën e Izraelit kundër Hezbollahut në Liban.
"Sot jemi kthyer në Beaufort në një mënyrë tjetër. Jemi kthyer të bashkuar, të vendosur dhe më të fortë se kurrë ", tha Netanyahu.
"Kapja e Beaufort është një fazë dramatike dhe një pikë kthese dramatike në politikën që po ndjekim. Ne kemi thyer barrierën e frikës . Po marrim iniciativën, po veprojmë në të gjitha frontet: në Siri, në Gaza, në Liban", shtoi ai. /Telegrafi/