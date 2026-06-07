Trump thotë se udhëheqësi i ri suprem iranian është "më racional"
Presidenti amerikan Donald Trump tha se mendon që udhëheqësi suprem iranian Mojtaba Khamenei është "më racional" se paraardhësi i tij, duke shtuar në një intervistë me NBC se Khamenei është "plagosur mjaft rëndë".
"Më i ri, mendoj, më racional. I plagosur - ai është plagosur mjaft rëndë. Pra, ka njëfarë trimërie atje," tha Trump në intervistën në "Meet the Press" të NBC, e cila u regjistrua të premten dhe u publikua këtë mëngjes, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi i ri - i cili pasoi të atin, Ajatollah Ali Khamenei - nuk është parë në publik që kur pësoi lëndime nga një sulm izraelit që vrau të atin në ditën e parë të luftës.
Trump nuk do të zbulonte se çfarë dinte për vendndodhjen e Mojtaba Khamenei.
"Nuk dua të them nëse e di apo jo se ku është ai, por ka një probabilitet të mirë që ta di", tha ai. /Telegrafi/