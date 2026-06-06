Presidenti i Libanit, Aoun: Izraeli mund ta na shkatërrojë vendin, por nuk do të arrijnë objektivat
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, ka deklaruar se Izraeli mund të pushtojë dhe shkatërrojë të gjithë territorin libanez, por sipas tij, nuk do të arrijë kurrë objektivin e vet strategjik.
“Ata mund ta pushtojnë të gjithë vendin, mund ta rrafshojnë të gjithë vendin, por kurrë nuk do të jenë në gjendje ta arrijnë objektivin e tyre”, ka thënë Aoun.
Sipas tij, Hezbollah nuk është një objektiv territorial që mund të eliminohet me forcë ushtarake, por një ide e rrënjosur në shoqëri.
“Hezbollah nuk është një objektiv gjeografik, është një ide”, është shprehur ai, duke theksuar se lufta zhvillohet mes njerëzve dhe se “fusha e betejës janë njerëzit”.
Aoun ka rikujtuar gjithashtu përplasjet e kaluara mes dy palëve, duke përmendur vitet 2000 dhe 2006, si dhe tensionet më të fundit në 2023, 2024 dhe 2026.
Në fund të deklaratës së tij, ai ka ngritur pyetjen nëse Hamasi ende ekziston në Gaza, duke e lidhur situatën me zhvillimet më të gjera në rajon.
Ndryshe, Izraeli ka vazhduar me sulme në jug të shtetit libanez dhe objektivave të Hezbollahut. /Telegrafi/