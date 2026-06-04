Ministri izraelit i Financave, Smotrich: Të shuhet ideja e një shteti palestinez
Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka bërë deklarata të forta lidhur me politikën e vendbanimeve në Bregun Perëndimor, duke u bërë thirrje qytetarëve izraelitë të zhvendosen atje për të jetuar.
“I them popullit të Izraelit: ejani të jetoni në Bregun Perëndimor. Ka shumë arsye për të jetuar në Bregun Perëndimor”, deklaroi ai.
Sipas tij, nxitja për vendbanime të reja synon të rrisë numrin e kolonëve izraelitë në këtë territor.
Smotrich shprehu gjithashtu shpresën se kjo politikë do të ndihmojë në sjelljen e “një milion kolonëve” në Bregun Perëndimor dhe, siç u shpreh ai, “të shuhet ideja e një shteti palestinez”.
Deklaratat e tij pritet të nxisin reagime të forta ndërkombëtare, pasi çështja e vendbanimeve izraelite në territoret e pushtuara konsiderohet një nga temat më të ndjeshme dhe më të diskutueshme në konfliktin izraelito-palestinez.
Ndryshe, shumë shtete të botës tashmë kanë njohur krijimin e shtetit palestinez. /Telegrafi/