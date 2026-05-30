Sulmi balistik iranian ndaj bazës ajrore kuvajtiane Ali Al Salem Air Base më 30 maj shkaktoi plagosje të lehta te disa amerikanë dhe dëmtoi rëndë dy dronë amerikanë MQ-9 Reaper.

Sipas një personi të njohur me sulmin, i cili foli për Bloomberg, mbrojtja ajrore kuvajtiane e ka interceptuar raketën Fateh-110, por copëza të saj kanë rënë mbi bazë dhe kanë shkaktuar dëme. Rreth pesë persona, përfshirë kontraktorë dhe pjesëtarë të ushtrisë aktive, pësuan lëndime të lehta.

Një dron Reaper u shkatërrua, ndërsa të paktën një tjetër u dëmtua. Vlera e këtyre dronëve vlerësohet rreth 30 milionë dollarë secili.

Sulmi ndodhi në një kohë kur administrata e presidentit amerikan, Donald Trump po shqyrtonte një marrëveshje për zgjatjen e një armëpushimi të brishtë që ka qenë në fuqi që nga prilli, megjithëse të dy palët kanë vazhduar sulmet gjatë kësaj periudhe.

Më 29 maj, lideri amerikan shkroi në rrjetet sociale se ishte i gatshëm të merrte një “vendim përfundimtar” për marrëveshjen paraprake, por mbledhja në Shtëpinë e Situatave përfundoi pa deklaratë presidenciale.

Sulmi erdhi pas rrëzimit të disa dronëve iranianë nga forcat amerikane dhe bombardimeve në territorin e Iranit.

Lufta me Iranin ka konsumuar ndjeshëm rezervat amerikane të armëve të shtrenjta, përfshirë raketat JASSM-ER dhe Tomahawk, si dhe sistemet e mbrojtjes ajrore THAAD, Patriot PAC-3 dhe SM-3 Block IIA.

Sipas raportit të fundit të Ministrisë së Mbrojtjes së SHBA-së për operacionin Epic Fury, deri tani kanë humbur jetën 14 amerikanë dhe janë plagosur 409 të tjerë.

Irani që nga fillimi i luftës më 28 shkurt ka lëshuar më shumë se 1,850 raketa balistike në objektiva në të gjithë rajonin. Fateh-110 është një raketë balistike me rreze të shkurtër veprimi që, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, mund të mbajë një kokë luftarake prej 500 kilogramësh. /Telegrafi/

