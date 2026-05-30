Për pesë vite, Japonia ka 3.1 milionë banorë më pak
Regjistrimi i popullsisë në Japoni për vitin 2025 ka treguar një zhvillim shqetësues demografik: vendi ka tani rreth 123 milionë banorë, që përfaqëson një rënie prej 3.1 milionë personash ose 2.5 për qind krahasuar me vitin 2020. Kjo është rënia më e madhe pesëvjeçare e regjistruar ndonjëherë që nga fillimi i statistikave zyrtare në vitin 1920.
Të dhënat tregojnë se Japonia po përballet me një ndryshim të thellë strukturor të popullsisë. Pothuajse 30 për qind e banorëve janë tani mbi moshën 65 vjeç, duke e bërë atë një nga shoqëritë më të plakura në botë.
Ky trend po rrit presionin mbi sistemin e pensioneve, kujdesin shëndetësor dhe fuqinë punëtore, e cila po zvogëlohet vazhdimisht.
Në të njëjtën kohë, vendi po përjeton një rënie të ndjeshme të lindshmërisë. Në vitin e fundit, numri i lindjeve ka arritur në një rekord të ulët historik prej vetëm 705 mijë foshnjash. Kjo tregon se më pak familje po zgjedhin të kenë fëmijë, një fenomen i lidhur me faktorë ekonomikë, ndryshime sociale dhe stilin e jetesës në qytetet e mëdha.
Ekspertët paralajmërojnë se nëse ky trend vazhdon, popullsia e Japonisë mund të bjerë në rreth 87 milionë banorë deri në vitin 2070, shkruan nhk.
Një rënie e tillë do të kishte pasoja të mëdha për ekonominë, tregun e punës dhe stabilitetin afatgjatë të vendit, duke detyruar qeverinë të kërkojë zgjidhje përmes politikave të reja të imigracionit, mbështetjes për familjet dhe nxitjes së lindjeve.
Situata aktuale e vendos Japoninë përballë një prej sfidave më serioze demografike në botën moderne, ku kombinimi i plakjes së popullsisë dhe rënies së lindjeve po krijon një ndryshim të pakthyeshëm në strukturën shoqërore të vendit. /Telegrafi/