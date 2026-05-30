"Doja të hyja në dhomën ku ndodhi krimi...", Vasfije Krasniqi-Goodman publikoi shtëpinë ku u dhunua
E mbijetuara e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Vasfije Krasniqi-Goodman ka ndarë një dëshmi prekëse, duke rrëfyer se pas shumë vitesh është rikthyer në një nga vendet ku përjetoi krimin që, sipas saj, ia ndryshoi jetën përgjithmonë.
Krasniqi-Goodman përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka publikuar një fotografi të një shtëpie për të cilën thotë se nuk mund të hynte në njërën nga dhomat e saj pasi "aty ndodhi krimi".
"Sot vendosa të kthehem në një vend ku për vite të tëra nuk kam pasur forcë të shkel. Ishte vendi i dytë ku, si një vajzë vetëm 16 vjeçe, përjetova tmerrin që më ndryshoi jetën përgjithmonë.Shtëpia e parë nuk ekziston më. Por kjo shtepi ende qëndron. Sot u afrova deri aty. Doja të hyja në dhomën ku ndodhi krimi, në dhomën ku mbetën të varrosura britmat, frika dhe pafuqia e një vajze të re. Nuk munda. Në oborr ishte dikush duke punuar. Qëndrova jashtë dhe bëra vetëm një fotografi.Për dikë tjetër mund të jetë thjesht një vend. Për mua është një copë e errët e historisë sime. Një vend ku më morën pafajësinë, sigurinë dhe një pjesë të shpirtit tim.Sot nuk shkova aty për të kërkuar mëshirë. Shkova sepse, pas kaq shumë vitesh, doja ta shihja me sytë e mi se ai vend ende ekziston, ndërsa unë ende po jetoj me atë që ndodhi brenda tij.Dhe sot, më shumë se kurrë, zemra ime ndihet e thyer", ka shkruar ajo. /Telegrafi/