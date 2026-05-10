Vendet që zbatojnë sanksione ndaj Iranit do të "përballen me probleme" në Ngushticën e Hormuzit, thotë zëdhënësi i ushtrisë iraniane
Një figurë e lartë ushtarake iraniane ka paralajmëruar vendet që zbatojnë sanksione ndaj Iranit se do të "përballen me probleme" kur anijet e tyre të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, raportoi media shtetërore të dielën.
"Që tani e tutje, vendet që ndjekin Shtetet e Bashkuara në zbatimin e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit me siguri do të përballen me probleme gjatë kalimit nëpër Ngushticën e Hormuzit", tha gjenerali i Brigadës Amir Akraminia, zëdhënësi i ushtrisë, transmeton Telegrafi.
SHBA-të kanë vendosur një gamë të gjerë sanksionesh kundër Iranit për dekada të tëra, duke i vënë një kthesë të fortë ekonomisë së tij.
Një mori vendesh të tjera, përfshirë bllokun e Bashkimit Evropian, Britaninë dhe Australinë, kanë ndjekur shembullin, duke shprehur shqetësime rreth programeve të armëve të Teheranit, të dhënave të të drejtave të njeriut dhe financimit të grupeve militante.
Tymi shihet duke u ngritur në qiell në imazhin satelitor të anijes iraniane të goditur nga një aeroplan luftarak amerikan
Më herët gjatë luftës, Teherani kishte kërcënuar anije të lidhura me kombe që ofruan mbështetje për sulmet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Një numër kombesh kanë diskutuar gjithashtu një përpjekje të përbashkët për të mbrojtur transportin detar në rrugën ujore kritike për tregtinë globale, të cilën Irani e ka mbajtur nën kontroll që nga fillimi i luftës.
Mbretëria e Bashkuar tha dje se do të dërgonte një anije luftarake në Lindjen e Mesme në përgatitje, e cila pritet të ndihmojë në çdo përpjekje të përbashkët sapo të përfundojë konflikti. /Telegrafi/