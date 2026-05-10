Tymi shihet duke u ngritur në qiell në imazhin satelitor të anijes iraniane të goditur nga një aeroplan luftarak amerikan
Imazhet satelitore të njërit prej dy anijeve cisternë me flamur iranian të sulmuara nga një aeroplan luftarak amerikan, treguan tym që ende dilte nga anija të shtunën.
Një gjurmë e gjatë tymi dukej se vinte nga pjesa e prapme e Sevda-s, e vendosur në lindje të Ngushticës së Hormuzit, zbuloi një imazh satelitor Sentinel-2 i marrë herët të shtunën në mëngjes, transmeton Telegrafi.
Sevda u godit nga një F/A-18 i Marinës Amerikane së bashku me Sea Star III të premten. Komanda Qendrore Amerikane tha se anijet po shkelnin bllokimin amerikan të porteve iraniane.
Ato ishin anija e dytë dhe e tretë iraniane e goditur nga një F/A-18 amerikan në ditët e fundit.
Në një video të mëparshme të ofruar nga CENTCOM, flakë dhe re tymi u panë në Sevda pasi u godit. /Telegrafi/