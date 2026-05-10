Imazhet satelitore të njërit prej dy anijeve cisternë me flamur iranian të sulmuara nga një aeroplan luftarak amerikan, treguan tym që ende dilte nga anija të shtunën.

Një gjurmë e gjatë tymi dukej se vinte nga pjesa e prapme e Sevda-s, e vendosur në lindje të Ngushticës së Hormuzit, zbuloi një imazh satelitor Sentinel-2 i marrë herët të shtunën në mëngjes, transmeton Telegrafi.

Sevda u godit nga një F/A-18 i Marinës Amerikane së bashku me Sea Star III të premten. Komanda Qendrore Amerikane tha se anijet po shkelnin bllokimin amerikan të porteve iraniane.

Ato ishin anija e dytë dhe e tretë iraniane e goditur nga një F/A-18 amerikan në ditët e fundit.

Në një video të mëparshme të ofruar nga CENTCOM, flakë dhe re tymi u panë në Sevda pasi u godit. /Telegrafi/

