Bullgaria fiton Eurovision 2026
Bullgaria është shpallur fituese e Eurovision 2026, pas një finaleje të mbushur me emocione, performanca të forta dhe një garë të ngushtë mes vendeve pjesëmarrëse.
Përfaqësuesja bullgare DARA arriti të triumfojë me këngën “Bangaranga”, një performancë energjike dhe dinamike që mori reagime shumë pozitive si nga publiku, ashtu edhe nga juritë profesioniste.
Gjatë mbrëmjes finale, Bullgaria u rendit mes favoritëve dhe vazhdoi të grumbullonte pikë të rëndësishme deri në momentin e fundit të votimit.
Interpretimi i DARA-s u veçua për prezencën skenike, ritmin e lartë dhe atmosferën që krijoi në arenë.
Pas shpalljes së rezultateve finale, delegacioni bullgar festoi fitoren në skenën e Eurovision, ndërsa fansat reaguan menjëherë në rrjetet sociale për triumfin e këtij edicioni.
Ndërkohë, Shqipëria, e përfaqësuar nga Alis me këngën “Nan”, e përfundoi garën me 145 pikë gjithsej. /Telegrafi/
