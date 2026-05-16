Shqipëria e mbyll Eurovision 2026 me 145 pikë, vijon numërimi final i votave
Pas përfundimit të të gjitha performancave në skenën e madhe të Eurovision 2026, mbrëmja ka hyrë në një nga momentet më të rëndësishme dhe më të ndjekura nga publiku – shpërndarjen e pikëve dhe numërimin final të votave nga juritë dhe publiku evropian.
Atmosfera në sallë mbetet e tensionuar dhe emocionuese, ndërsa shtetet pjesëmarrëse po presin rezultatet përfundimtare të këtij edicioni.
Çdo votë e shpallur ka sjellë reagime të forta nga delegacionet dhe fansat e pranishëm në arenë.
Shqipëria, e përfaqësuar nga Alis me këngën “Nan”, e ka përmbyllur garën me gjithsej 145 pikë.
Performanca e tij u prit pozitivisht gjatë mbrëmjes, duke marrë duartrokitje të shumta dhe reagime të mira nga publiku.
Interpretimi emocional dhe vokali i kontrolluar i Alisit e vendosën Shqipërinë mes vendeve që arritën të tërheqin vëmendje gjatë finales së madhe.
Kënga “Nan” u komentua gjerësisht në rrjetet sociale gjatë transmetimit live, ndërsa mbështetja për përfaqësimin shqiptar ishte e dukshme si në sallë, ashtu edhe online.
Ndërkohë, procesi i shpalljes së rezultateve po vazhdon, me publikun që pret të mësojë se cili shtet do të shpallet fitues i Eurovision 2026. /Telegrafi/
