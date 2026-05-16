Pas përfundimit të të gjitha performancave në skenën e madhe të Eurovision 2026, mbrëmja ka hyrë në një nga momentet më të rëndësishme dhe më të ndjekura nga publiku – shpërndarjen e pikëve dhe numërimin final të votave nga juritë dhe publiku evropian.

Atmosfera në sallë mbetet e tensionuar dhe emocionuese, ndërsa shtetet pjesëmarrëse po presin rezultatet përfundimtare të këtij edicioni.

Çdo votë e shpallur ka sjellë reagime të forta nga delegacionet dhe fansat e pranishëm në arenë.

Shqipëria, e përfaqësuar nga Alis me këngën “Nan”, e ka përmbyllur garën me gjithsej 145 pikë.

Performanca e tij u prit pozitivisht gjatë mbrëmjes, duke marrë duartrokitje të shumta dhe reagime të mira nga publiku.

Interpretimi emocional dhe vokali i kontrolluar i Alisit e vendosën Shqipërinë mes vendeve që arritën të tërheqin vëmendje gjatë finales së madhe.

Kënga “Nan” u komentua gjerësisht në rrjetet sociale gjatë transmetimit live, ndërsa mbështetja për përfaqësimin shqiptar ishte e dukshme si në sallë, ashtu edhe online.

Ndërkohë, procesi i shpalljes së rezultateve po vazhdon, me publikun që pret të mësojë se cili shtet do të shpallet fitues i Eurovision 2026. /Telegrafi/


