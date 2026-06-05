Rritet çmimi i naftës, bie i benzinës
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 5 qershor 2026.
Sipas vendimit të ri, nafta është shtrenjtuar për 1 cent, benzina është liruar për 1 cent, ndërkaq çmimi i gazit ka mbetur i njëjtë.
Sot litri i naftës është 1.52 euro për litër, benzina është 1.42 euro për litër, ndërkaq gazi 0.71 euro.
Çmimet hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/