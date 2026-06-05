Bota e futbollit është e zënë me Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë nga 11 qershori deri më 19 korrik. Ndërsa 48 ekipe përgatiten të udhëtojnë drejt Amerikës së Veriut për turneun më të madh, secili ka mendimin e vet se kush do të triumfojë dhe kush do të dështojë.

DAZN, një platformë transmetimi dhe media sportive, kreu një analizë dhe përpiloi një renditje të fuqisë së ekipeve kombëtare përpara garës, duke mbledhur parashikime nga 40 ekspertë në të gjithë botën dhe duke përdorur analizën e inteligjencës artificiale.

Kjo është një renditje që vlerëson forcën e ekipeve në këtë moment dhe mund të ndryshojë.

Si u krye analiza?

Analiza përfshinte 40 ekspertë nga rrjeti global i DAZN-it, përfshirë gazetarë, komentatorë, analistë dhe ish-lojtarë nga Gjermania, Japonia, Portugalia, Spanja, Anglia, SHBA-ja dhe Italia.

Atyre iu kërkua të rendisnin secilën skuadër kombëtare në pesë kategori të ndryshme, duke u dhënë atyre një pikëzim nga një deri në pesë. Kategoritë janë: sulmi, mbrojtja, kimia e ekipit, trajneri dhe përvoja.

Në krye, me një vlerësim mesatar prej 4.5, spikatën dy ekipe kombëtare, Franca dhe Spanja, të cilat konsiderohen më të fortat në turne.

Renditjet e fuqisë dhe vlerësimet mesatare të ekspertëve, sipas DAZN:

Franca - 4.5 pikë

Spanja - 4.5 pikë

Argjentina - 4.4 pikë

Brazili - 4.1 pikë

Portugalia - 4.1 pikë

Anglia - 4.1 pikë

Gjermania - 4.1 pikë

Holanda - 3.8 pikë

Kroacia - 3.8 pikë

Marok - 3.7 pikë

Uruguai - 3.6 pikë

Belgjika - 3.6 pikë

Japonia - 3.6 pikë

Senegali - 3.5 pikë

Zvicra - 3.5 pikë

Kolumbia - 3.5 pikë

Kush janë të favoritët “befasues”?

Çdo ekspert pyetet gjithashtu se kush mund t’i tejkalojë pritjet dhe të marrë në shtëpi titullin e “jo favoritit” ose favoritit befasues.

Favoriti bindës për këtë rol këtë vit është Norvegjia. Skandinavët kthehen në skenën më të madhe të botës për herë të parë që nga viti 1998, pasi janë kualifikuar me lehtësi, dhe kanë një nga sulmuesit më të mirë në botë, Erling Haaland.

Përveç Norvegjisë, vota morën edhe Japonia, Turqia dhe Ekuadori, ndërsa Skocia ishte ndër tetë ekipet e para kombëtare që mund të befasonin.

Favoritët befasues, sipas DAZN:

Norvegjia

Japonia

Turqia

Ekuadori

Suedia

Zvicra

Austria

Skocia

Kush do ta fitojë Kupën e Botës?

Lidhur me pyetjen kyçe rreth kampionit të ri të botës, ekipi i ekspertëve të DAZN ka një favorit të qartë.

Më shumë se gjysma e të anketuarve parashikojnë një fitore për Francën. Do të ishte finalja e tretë radhazi për francezët, pasi fituan titullin në vitin 2018 dhe përfunduan nënkampionë katër vjet më parë.

Favoritët për të fituar Kupën e Botës, sipas DAZN:

Franca

Spanja

Anglia

Brazili

Portugali

Argjentina

Gjermania

Japonia

Holanda

Kolumbia

Norvegjia

/Telegrafi/

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