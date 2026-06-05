DAZN rendit ekipet e Kupës së Botës sipas forcës dhe zgjedh favoritin për ta fituar trofeun
Bota e futbollit është e zënë me Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë nga 11 qershori deri më 19 korrik. Ndërsa 48 ekipe përgatiten të udhëtojnë drejt Amerikës së Veriut për turneun më të madh, secili ka mendimin e vet se kush do të triumfojë dhe kush do të dështojë.
DAZN, një platformë transmetimi dhe media sportive, kreu një analizë dhe përpiloi një renditje të fuqisë së ekipeve kombëtare përpara garës, duke mbledhur parashikime nga 40 ekspertë në të gjithë botën dhe duke përdorur analizën e inteligjencës artificiale.
Kjo është një renditje që vlerëson forcën e ekipeve në këtë moment dhe mund të ndryshojë.
First World Cup with 48 Nations, but where does each of them rank before the biggest tournament starts? 🤔
Check the link to see how the Power Ranking by the DAZN experts turned out 🔗 https://t.co/zBmOKOrkrw#WorldCup pic.twitter.com/XywYb6bKaH
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 3, 2026
Si u krye analiza?
Analiza përfshinte 40 ekspertë nga rrjeti global i DAZN-it, përfshirë gazetarë, komentatorë, analistë dhe ish-lojtarë nga Gjermania, Japonia, Portugalia, Spanja, Anglia, SHBA-ja dhe Italia.
Atyre iu kërkua të rendisnin secilën skuadër kombëtare në pesë kategori të ndryshme, duke u dhënë atyre një pikëzim nga një deri në pesë. Kategoritë janë: sulmi, mbrojtja, kimia e ekipit, trajneri dhe përvoja.
Në krye, me një vlerësim mesatar prej 4.5, spikatën dy ekipe kombëtare, Franca dhe Spanja, të cilat konsiderohen më të fortat në turne.
Renditjet e fuqisë dhe vlerësimet mesatare të ekspertëve, sipas DAZN:
Franca - 4.5 pikë
Spanja - 4.5 pikë
Argjentina - 4.4 pikë
Brazili - 4.1 pikë
Portugalia - 4.1 pikë
Anglia - 4.1 pikë
Gjermania - 4.1 pikë
Holanda - 3.8 pikë
Kroacia - 3.8 pikë
Marok - 3.7 pikë
Uruguai - 3.6 pikë
Belgjika - 3.6 pikë
Japonia - 3.6 pikë
Senegali - 3.5 pikë
Zvicra - 3.5 pikë
Kolumbia - 3.5 pikë
Kush janë të favoritët “befasues”?
Çdo ekspert pyetet gjithashtu se kush mund t’i tejkalojë pritjet dhe të marrë në shtëpi titullin e “jo favoritit” ose favoritit befasues.
Favoriti bindës për këtë rol këtë vit është Norvegjia. Skandinavët kthehen në skenën më të madhe të botës për herë të parë që nga viti 1998, pasi janë kualifikuar me lehtësi, dhe kanë një nga sulmuesit më të mirë në botë, Erling Haaland.
Përveç Norvegjisë, vota morën edhe Japonia, Turqia dhe Ekuadori, ndërsa Skocia ishte ndër tetë ekipet e para kombëtare që mund të befasonin.
Favoritët befasues, sipas DAZN:
Norvegjia
Japonia
Turqia
Ekuadori
Suedia
Zvicra
Austria
Skocia
Kush do ta fitojë Kupën e Botës?
Lidhur me pyetjen kyçe rreth kampionit të ri të botës, ekipi i ekspertëve të DAZN ka një favorit të qartë.
Më shumë se gjysma e të anketuarve parashikojnë një fitore për Francën. Do të ishte finalja e tretë radhazi për francezët, pasi fituan titullin në vitin 2018 dhe përfunduan nënkampionë katër vjet më parë.
Favoritët për të fituar Kupën e Botës, sipas DAZN:
Franca
Spanja
Anglia
Brazili
Portugali
Argjentina
Gjermania
Japonia
Holanda
Kolumbia
Norvegjia
/Telegrafi/