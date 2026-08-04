Evropianët do të dalin më vonë në pension - disa vende pritet ta çojnë deri në 74 vjeç
Rreth dy të tretat e vendeve evropiane pritet të rrisin moshën e daljes në pension për burrat, ndërsa tre të katërtat do ta rrisin edhe për gratë.
Sipas një analize bazuar në të dhënat e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) për 32 vende, mosha e pensionit do të rritet për burrat në 21 vende dhe për gratë në 24 vende.
Në Bashkimin Evropian, mosha mesatare e daljes në pension pritet të rritet me 2.1 vjet për burrat dhe 2.6 vjet për gratë.
Krahasimi është bërë mes personave që dolën në pension në vitin 2024 dhe atyre që hynë në tregun e punës në moshën 22-vjeçare po atë vit, të cilët pritet të dalin në pension në fund të viteve 2060, shkruan euronews.
Sipas OECD-së, rritja e moshës së pensionit mbetet një nga mënyrat kryesore për të garantuar qëndrueshmërinë financiare të sistemeve të pensioneve, pa ulur nivelin e përfitimeve.
Aktualisht, mosha më e lartë e pensionit për burrat është 67 vjeç në Danimarkë, Norvegji, Islandë dhe Holandë, ndërsa mesatarja e BE-së është 64.7 vjeç.
Në të ardhmen, Danimarka pritet të ketë moshën më të lartë të pensionit në Evropë, duke arritur në 74 vjeç.
Në Estoni, mosha pritet të shkojë në 71 vjeç, ndërsa në Itali, Holandë, Suedi dhe Qipro në 70 vjeç.
Rritjen më të madhe do ta ketë Turqia, ku mosha e pensionit për burrat pritet të rritet nga 52 në 65 vjeç, ndërsa për gratë nga 49 në 63 vjeç.
Edhe për gratë, Danimarka do të mbetet vendi me moshën më të lartë të pensionit, ndërsa Polonia do të vijojë të ketë moshën më të ulët në BE, me 60 vjeç.
Raporti paralajmëron se plakja e popullsisë po rrit presionin mbi sistemet e pensioneve.
Deri në vitin 2050, për çdo 100 persona në moshë pune (20–64 vjeç), pritet të ketë 52 persona mbi 65 vjeç, krahasuar me 33 në vitin 2025.
OECD thekson se kjo prirje do t’i detyrojë shumë vende të reformojnë sistemet e pensioneve dhe të rrisin gradualisht moshën e daljes në pension për të përballuar sfidat demografike. /Telegrafi/