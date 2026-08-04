Ambasadori ukrainas: Fatkeqësisht, Ukraina nuk do t’i bashkohet kurrë NATO-s
Ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar thuhet se ka thënë se nuk ka asnjë perspektivë që Kievi të bashkohet me NATO-n.
Valery Zaluzhnyi, ish-komandant i lartë ushtarak, tha gjatë një takimi me ambasadorët ukrainas se kombi i tyre nuk i plotësonte standardet ushtarake të kërkuara.
Anëtarësimi në NATO është një aspiratë e ngulitur në kushtetutën e Ukrainës.
“E njoh shumë mirë NATO-n. Për rreth 12 vjet, kam punuar personalisht për t’u siguruar që ne të përmbushnim standardet e NATO-s dhe çdo vit dëgjoja përralla se si do të bashkoheshim me NATO-n nga dita në ditë”, citohet të ketë thënë Zaluzhnyi.
"Fatkeqësisht, ne nuk do të bashkohemi kurrë", shtoi ai.
Zaluzhnyi tha se ishte “e pamundur me nivelin e zhvillimit që kanë Forcat e Armatosura të Ukrainës… të bashkohen me një organizatë të udhëhequr nga doktrinat e Luftës së Dytë Botërore”.
Megjithatë, ai pranoi se Ukrainës i duhej teknologjia "që tashmë është në përdorim në shtetet anëtare të NATO-s, duke përfshirë mbrojtjen kundër raketave, aftësitë hapësinore etj.
Zaluzhnyi u shkarkua nga detyra e komandantit më të lartë të Ukrainës vitin e kaluar për shkak të mosmarrëveshjeve me Volodymyr Zelenskyn mbi zhvillimin e luftës me Rusinë.