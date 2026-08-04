Ndërsa Evropa përvëlohet nga temperaturat e larta, Zelanda e Re goditet nga i ftohti polar
Një valë e fuqishme e të ftohtit polar nga Antarktida goditi pjesë të Ishullit Jugor të Zelandës së Re të martën, duke sjellë borë në nivelin e detit dhe temperatura të ulëta që çuan në mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të mësimit në shkolla.
Bora mbuloi Dunedinin, qytetin e dytë më të madh të Ishullit Jugor, duke bërë që policia t'u bëjë thirrje banorëve të mos udhëtojnë përveç nëse është absolutisht e nevojshme, pasi rrugët ishin të akullta.
Reshjet e borës janë të rralla në Dunedin, veçanërisht në nivelin e detit, megjithëse pjesët më të larta të qytetit herë pas here mbulohen me borë gjatë ndërhyrjeve të forta të ajrit të ftohtë.
Autoritetet thanë se të gjitha shërbimet e autobusëve në qytet u anuluan, ndërsa shërbimi i trageteve midis Ishujve të Veriut dhe Jugut të Zelandës së Re u pezullua për shkak të erërave të forta dhe valëve të larta.
Zyra Meteorologjike e Zelandës së Re tha se vala e të ftohtit pritet të zgjasë për dy ditë të tjera, me borë ose breshër që arrin pothuajse nivelin e detit në të gjithë pjesën lindore të Ishullit Jugor.