Irani var dy persona me akuzën për spiunazh në favor të Izraelit
Irani ka ekzekutuar me varje dy burra, të cilët i akuzoi për spiunazh në favor të Izraelit, ndërsa vala e ekzekutimeve në Republikën Islamike – shpesh e bazuar në akuza të paqarta për sigurinë kombëtare – që nga fillimi i luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin nuk tregon shenja ngadalësimi.
Agjencia e lajmeve Mizan, që drejtohet nga gjyqësori iranian, tha se Omid Behzad dhe Puria Safvat u ekzekutuan në orët e para të 3 gushtit.
Agjencia pretendoi se dy burrat i kishin “ofruar ndihmë të konsiderueshme” shërbimit izraelit të inteligjencës, Mossad, për arritjen e objektivave të tij gjatë konfliktit të qershorit 2025 – të cilin Irani e quan Lufta 12-Ditore – si dhe gjatë konfliktit në vazhdim që nisi më 28 shkurt, duke “dërguar koordinata, fotografi dhe informacione mbi objekte ushtarake dhe të sigurisë te oficerët e Mossadit dhe kanalet e komunikimit të lidhura me këtë shërbim të inteligjencës”.
Gjyqësori iranian pretendon se Organizata e Inteligjencës e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) i identifikoi dy burrat duke “monitoruar sjelljen” e mediave me bazë jashtë vendit, disa kanaleve të lajmeve dhe modelin e videove që ata kishin dërguar.
Republika Islamike pretendon se ekzaminimet të telefonit të Behzadit zbuluan këtë aktivitet dhe se ai e pranoi atë “gjatë hetimeve”.
Megjithatë, mbetet e paqartë në çfarë kushtesh ai mund të jetë detyruar të rrëfejë.
Grupet për të drejtat e njeriut prej kohësh i kanë akuzuar autoritetet iraniane se nxjerrin rrëfime të detyruara.
Mizan pretendoi se Behzad kishte “pranuar në mënyrë të qartë” se kishte përdorur “aplikacione për gjetjen e vendndodhjes, si Google Maps”, për të gjetur dhe shënuar koordinatat e lokacioneve të ndryshme.
Raporti akuzon gjithashtu Safvatin për “bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Mossadin”.
Që nga fillimi i luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin më 28 shkurt, Irani ka përjetuar një rritje të numrit të ekzekutimeve të personave që grupet për të drejtat e njeriut i konsiderojnë të burgosur politikë – nga protestuesit te anëtarët e dyshuar të grupeve të ndaluara dhe personat e dënuar për spiunazh.