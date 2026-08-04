Notari polak bëhet personi i parë që noton 160 km të Detit Baltik nga Suedia në Poloni
Notari polak, Bartłomiej Kubkowski është bërë personi i parë në histori që ka notuar përmes Detit Baltik midis Suedisë dhe Polonisë, duke përshkuar një distancë prej pak më shumë se 160 kilometrash (99 milje).
Të dielën në mbrëmje, një Kubkowski i rraskapitur u ngjit në plazhin e qytetit Dziwnów në bregdetin verior Baltik të Polonisë, rreth 56 orë pasi ishte nisur nga Kaseberga në Suedi të premten.
Arritja shënon një triumf personal për Kubkowskin, për të cilin kjo ishte përpjekja e pestë për të përfunduar itinerarin. Përpjekja e tij këtë vit ka mbledhur deri më tani mbi 715,000 zloty (166,000 euro) për trajtimin e fëmijëve me kancer, ndërsa donacionet për mbledhjen e fondeve të tij vazhdojnë të vijnë.
Gjatë kalimit, Kubkowski nuk mundi të flinte dhe, megjithëse një varkë mbështetëse e shoqëronte dhe i siguronte ushqim dhe pije, atij nuk iu lejua ta prekte vetë anijen.
Udhëtimi i tij prej rreth 160 km nuk ishte shumë larg notit më të gjatë të vazhdueshëm dhe pa ndihmë në ujë të hapur, i ratifikuar nga Federata e Notarëve Maratonikë, i cili ishte noti prej 168.3 km i përshkuar nga amerikania Sarah Thomas në vitin 2017 në liqenin Champlain, midis shteteve amerikane të Nju Jorkut dhe Vermontit.
Kubkowski është përpjekur të notojë në itinerarin midis Suedisë dhe Polonisë që nga viti 2022, duke iu afruar gjithnjë e më shumë arritjes së qëllimit. Vitin e kaluar, ai iu afrua 11 km bregdetit polak përpara se lodhja ekstreme dhe përkeqësimi i motit ta detyronin të dorëzohej, raportoi Eurosport.
Megjithatë, Kubkowski, një ish-notues garues i cili tani i përkushtohet notit ultra, vitin e kaluar arriti të thyejë rekordin botëror për distancën më të gjatë të notuar në një pishinë gjatë 24 orëve, pasi arriti të përshkojë 103.6 km (64.5 milje).
Një tjetër notare polake, Karolina Szczepaniak, po përpiqet gjithashtu të notojë nga Suedia në Poloni përgjatë një rruge paksa të ndryshme nga ajo e Kubkowskit. Në kohën e shkrimit të këtij artikulli, ajo është rreth 110 km në udhëtimin prej 172 km dhe ka mbledhur pothuajse 400,000 zloty (92,760 euro) për bamirësi.
Szczepaniak, një ish-notuese olimpike, e tentoi gjithashtu këtë sukses vitin e kaluar, por u detyrua të hiqte dorë pas 57 orësh për shkak të motit që po përkeqësohej.
Megjithatë, 146.7 km që ajo notoi vendosi një rekord të ri për distancën më të gjatë të përshkuar nga një notare femër në Detin Baltik dhe një rekord polak për notin në ujëra të hapura nga një grua. /Telegrafi/