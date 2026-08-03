Trump do të bëjë gjithçka për ta mbajtur Infantinon në krye të FIFA-s
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përballet me presion në rritje për të dhënë dorëheqjen, pasi plani i tij për shitjen e një pjese të aseteve komerciale të FIFA-s te investitorë privatë, në vlerë prej 15 miliardë dollarësh, dështoi të miratohej.
Sipas The Telegraph, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, është i vendosur të bëjë "gjithçka që është e mundur" për ta mbajtur Infantinon në krye të qeverisë botërore të futbollit.
Raportimet sugjeruan se Infantino pritej të zhvillonte takime me anëtarë të kabinetit të Trumpit, përfshirë Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio, për të siguruar mbështetje politike. Megjithatë, si FIFA ashtu edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i kanë mohuar këto pretendime.
Megjithatë, një zyrtar i lartë i administratës amerikane, i cituar nga The Telegraph, ka deklaruar se Trump e vlerëson Infantinon për rolin e tij në organizimin e Kupës së Botës 2026 në SHBA, të cilën presidenti amerikan e ka cilësuar si "Kupën e Botës më të mirë të të gjitha kohërave".
NEW: Donald Trump will do "everything possible” to save Gianni Infantino as he faces being toppled as FIFA president over his plan to sell off the World Cup, insiders say.
The disgraced FIFA boss is facing mounting pressure to resign after his $15 billion plan to privatise the… pic.twitter.com/B10q1VM4uD
— Connor Stringer (@connorstringer) August 3, 2026
Marrëdhënia e afërt mes Trumpit dhe Infantinos
Marrëdhënia mes dy figurave është forcuar gjatë viteve të fundit. Infantino, i cili mori drejtimin e FIFA-s në vitin 2016, la përshtypje te Trump gjatë takimit të tyre të parë në vitin 2018, kur i dhuroi kartonë të verdhë dhe të kuq, duke bërë shaka se mund t'i nevojiteshin në marrëdhëniet me gazetarët.
Më vonë, gjatë shortit të Kupës së Botës 2026, presidenti i FIFA-s i dhuroi Trumpit një trofe të artë me emrin e tij dhe një medalje përkujtimore.
Sipas raportimeve të mëhershme, Trump kishte shprehur madje dëshirën që Infantino të ishte kandidat për postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Gjithashtu, gjatë Kupës së Botës 2026, Trump pranoi publikisht se i kishte kërkuar Infantinos të hiqte pezullimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun për ndeshjen e fazës së 1/8 së finales ndaj Belgjikës, një deklaratë që shkaktoi polemika.
Presioni ndaj presidentit të FIFA-s po rritet
Ndërkohë, kundërshtimi ndaj Infantinos po merr gjithnjë e më shumë mbështetje. Sipas The Telegraph Sport, Federata Angleze e Futbollit (FA) është ndër organizatat që po punojnë për krijimin e një koalicioni ndërkombëtar kundër presidentit të FIFA-s, ndërsa UEFA po zhvillon kontakte me federata në Afrikë dhe Azi për të siguruar mbështetje për një mocion mosbesimi.
Megjithatë, situata mbetet e ndërlikuar. Federatat afrikane dhe aziatike disponojnë pothuajse gjysmën e votave në Kongresin e FIFA-s, por deri tani asnjëra nuk ka kërkuar publikisht dorëheqjen e Infantinos.
Përkundrazi, federatat e Marokut, Katarit, Sri Lankës dhe Libanit kanë shprehur mbështetje për presidentin aktual të FIFA-s.
Konfederata Afrikane e Futbollit (CAF) ka bërë të ditur se do ta analizojë propozimin për shitjen e aseteve, ndërsa Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) e ka kundërshtuar planin, por pa kërkuar largimin e Infantinos.
Nëse do të iniciohej një votë mosbesimi, procedurat e FIFA-s kërkojnë që ajo të shpallet të paktën tre muaj përpara mbajtjes së votimit, çka e bën kohën një faktor vendimtar në zhvillimet e ardhshme. /Telegrafi/