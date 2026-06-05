Trump investon 700 milionë dollarë në termocentralet me qymyr
Presidenti amerikan, Donald Trump ka njoftuar një plan për të shpenzuar gati 700 milionë dollarë për të mbështetur termocentralet me qymyr dhe eksportet e qymyrit në Shtetet e Bashkuara.
Sipas planit, administrata do të përdorë një ligj të kohës së Luftës së Ftohtë për sigurinë kombëtare për të mbështetur 13 termocentrale në vend dhe për të ndihmuar ndërtimin e impianteve të reja në Alaskë dhe West Virginia — të parat që nga viti 2013.
Fondet do të përdoren gjithashtu për të rihapur një termocentral të mbyllur në Maryland dhe për të ndërtuar një terminal eksporti të qymyrit në Oakland, Kaliforni. Sipas Shtëpisë së Bardhë, këto masa pritet të krijojnë ose mbështesin mbi 14 mijë vende pune në disa sektorë.
Në një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë, Trump e quajti qymyrin “një biznes të madh” dhe tha se ai mbetet një burim i fuqishëm energjie për SHBA.
- YouTube www.youtube.com
Administrata e tij ka ndërmarrë disa hapa për të ndalur rënien e industrisë së qymyrit, përfshirë hapjen e miliona hektarëve tokë federale për miniera dhe financimin e modernizimit të termocentraleve ekzistuese.
Sipas urdhrave ekzekutivë, disa termocentrale në shtete të ndryshme janë urdhëruar të vazhdojnë punën edhe pas datave të planifikuara të mbylljes, për shkak të rritjes së kërkesës për energji nga teknologjitë e reja si inteligjenca artificiale.
Megjithatë, organizatat mjedisore e kanë kritikuar ashpër këtë politikë, duke paralajmëruar se ajo do të rrisë ndotjen dhe kostot e energjisë, ndërsa do të dëmtojë përpjekjet për energji të pastër.
Qymyri ka rënë ndjeshëm në përdorimin e tij në SHBA, duke zbritur në rreth 15 për qind të prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2024, ndërsa gazi natyror dhe burimet e rinovueshme kanë marrë pjesën më të madhe të tregut. /Telegrafi/