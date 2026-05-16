Italia, Norvegjia, Rumania dhe Austria mbyllin performancat e finales së Eurovision 2026
Me performancat e Italisë, Norvegjisë, Rumanisë dhe Austrisë janë përmbyllur të gjitha interpretimet në skenën e finales së Eurovision 2026.
Pas një nate me ritëm të lartë dhe paraqitje të ndryshme artistike, publiku tashmë pret hapjen e votimit dhe momentet vendimtare të mbrëmjes.
Italia – Sal Da Vinci “Per Sempre Sì”
Sal Da Vinci interpretoi “Per Sempre Sì”, duke sjellë një performancë melodike dhe emocionale para publikut të finales.
Norvegjia – JONAS LOVV “YA YA YA”
JONAS LOVV u paraqit me “YA YA YA”, një performancë energjike dhe ritmike që mbajti atmosferën aktive në sallë.
Rumania – Alexandra Căpitănescu “Choke Me”
Alexandra Căpitănescu solli “Choke Me”, me një interpretim modern dhe skenik që tërhoqi vëmendjen e publikut.
Austria – COSMÓ “Tanzschein”
COSMÓ mbylli serinë e performancave me “Tanzschein”, duke sjellë ritëm elektronik dhe energji në fundin e garës. /Telegrafi/
