Richard Gere: Trump është një maniak që shkatërron gjithçka të mirë
Aktori i njohur amerikan Richard Gere ka bërë deklarata të ashpra ndaj ish-presidentit të SHBA-së, Donald Trump, gjatë një forumi publik të mbajtur në Oslo, të martën, më 2 qershor 2026.
Gere e quajti Trumpin “maniak” dhe tha se ai po shkatërron “gjithçka që është e mirë”, duke e cilësuar situatën aktuale si një nga momentet më të errëta që ai thotë se ka parë ndonjëherë.
“Po jetojmë momentin më të errët që kam parë ndonjëherë në këtë planet. Kush do ta mendonte që Amerika mund të përjetonte një kthesë të tillë? Kush do ta mendonte se një maniak i tillë mund të bëhej president i Shteteve të Bashkuara?”, u shpreh ai.
Gere shtoi se, sipas tij, Trump “që nga dita e parë” ka çmontuar pothuajse gjithçka që ishte e mirë në qeverinë dhe shoqërinë amerikane.
“Nga dita e parë, ai njeri ka shkatërruar pothuajse gjithçka të mirë që ekzistonte në qeverinë amerikane dhe në shoqërinë amerikane,” deklaroi aktori.
Foto: EPA
Në fjalimin e tij, Gere ngriti alarmin edhe për pasivitetin e shoqërisë, duke thënë se një situatë e tillë u bë e mundur sepse njerëzit nuk reaguan me kohë.
“Si ishte e mundur? Sepse fjetëm. Nuk na interesoi. Nuk votuam. Nuk dëgjuam vërtet”, theksoi ai.
Ai e lidhi këtë mesazh edhe me një vizitë të fundit që kishte bërë në kampin e përqendrimit Dachau, duke paralajmëruar se indiferenca është rreziku më i madh kur shfaqen shenjat e autoritarizmit.
“Duhet t’i shohim shenjat, këtë diktaturë të përbindëshave, sa shpejt konsolidohet. Duhet të qëndrojmë zgjuar”, u shpreh Gere.
Sipas artikullit, Richard Gere ndodhej në kryeqytetin norvegjez për të prezantuar Çmimin Ndërkombëtar Václav Havel për Disidencë Krijuese, i cili iu dha artistit kinez Gao Zhen dhe disidentit nga Myanmar-i Sai.
Index.hr kujton gjithashtu se Gere kishte folur edhe më herët për Trumpin, duke e quajtur atë “nasilnik” (bullizues) në shkurt 2025.
Gere, i njohur prej vitesh për angazhimin e tij në kauza të të drejtave të njeriut dhe mbështetjen për Tibetin, pranoi se edhe vetë nuk ka bërë mjaftueshëm për të mobilizuar njerëzit rreth vetes. /Telegrafi/