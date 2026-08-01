Pse Ceuta i përket Spanjës dhe jo Marokut - si hyjnë masivisht migrantët në të?
Ceuta, territori i vogël spanjoll në bregun verior të Afrikës, është rikthyer në qendër të vëmendjes pas një vale të jashtëzakonshme migratore nga Maroku.
Gjatë 24 orëve të fundit, rreth 49 mijë migrantë raportohet se kanë hyrë në këtë enklavë spanjolle, ndërsa të paktën 18 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin.
Përballë këtij fluksi masiv, qeveria spanjolle ka ndërmarrë masa emergjente, duke dislokuar forca ushtarake, duke forcuar patrullimet detare dhe ajrore, si dhe duke kërkuar mbështetjen e Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizës dhe kontrollin e kufirit.
Kufiri i vetëm tokësor i BE-së me Afrikën
Ceuta, së bashku me Melillën, është një nga dy territoret spanjolle të vendosura në kontinentin afrikan. E shtrirë në bregdetin verior të Marokut, ajo përbën kufirin e vetëm tokësor të Bashkimit Evropian me Afrikën, duke e kthyer atë në një pikë strategjike për kontrollin e migracionit drejt Evropës.
Për këtë arsye, prej vitesh Ceuta është një nga rrugët kryesore të përdorura nga migrantët që përpiqen të hyjnë në territorin evropian, duke kërkuar mundësi më të mira jetese ose duke u larguar nga konfliktet, pasiguria dhe varfëria në vendet e tyre të origjinës.
Territori mbrohet nga një sistem i avancuar sigurie kufitare, i cili përfshin një gardh të dyfishtë rreth gjashtë metra të lartë, të pajisur me sensorë lëvizjeje dhe kamera vëzhgimi.
Përgjatë kufirit ka një prani të vazhdueshme të forcave të policisë dhe ushtrisë spanjolle, të angazhuara për monitorimin dhe parandalimin e kalimeve të paligjshme.
Si hyjnë migrantët në Ceutë?
Migrantët përpiqen të hyjnë në territorin spanjoll të Ceutës përmes disa rrugëve dhe metodave të ndryshme. Disa prej tyre tentojnë të kalojnë kufirin duke notuar pranë barrierave nga zonat bregdetare të Marokut, ndërsa të tjerë përdorin varka të vogla për të arritur në brigjet e enklavës spanjolle.
Megjithatë, pjesa më e madhe e përpjekjeve përqendrohet te gardhi kufitar, ku grupet e migrantëve tentojnë ta kapërcejnë atë ose ta dëmtojnë duke përdorur mjete prerëse metalike, me qëllim hapjen e një kalimi drejt territorit të Bashkimit Evropian.
Pavarësisht masave të forta të sigurisë dhe kontrollit të rreptë kufitar, mijëra migrantë vazhdojnë çdo vit të përpiqen të hyjnë në Ceuta, ndërsa shumë prej tyre humbin jetën gjatë udhëtimeve të rrezikshme në det ose gjatë përpjekjeve për kalime masive të kufirit.
Një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit ndodhi në vitin 2022 në Melillë, enklavën tjetër spanjolle në Afrikë, ku të paktën 23 migrantë humbën jetën gjatë një përleshjeje dhe shtypjeje masive, teksa qindra persona tentuan të kalonin barrierën kufitare drejt territorit spanjoll.
Pse Ceuta i përket Spanjës?
Ceuta ka një histori të gjatë dhe komplekse, e shtrirë përgjatë mijëra viteve. Gjatë shekujve, territori ka kaluar nën sundimin e disa prej qytetërimeve më të rëndësishme të Mesdheut, përfshirë kartagjenasit, grekët, romakët dhe bizantinët.
Në vitin 1415, Ceuta u pushtua nga Portugalia, duke shënuar fillimin e një periudhe të re në historinë e saj. Më vonë, kur Portugalia dhe Spanja u bashkuan nën të njëjtën kurorë në vitin 1580, administrimi i Ceutës kaloi gradualisht nën kontrollin spanjoll.
Pas ndarjes së kurorave në vitin 1640, qyteti mbeti nën sundimin e Spanjës dhe që atëherë vazhdon të jetë pjesë e territorit spanjoll, pavarësisht pretendimeve të vazhdueshme të Marokut.
Më pas, me Traktatin e Lisbonës të vitit 1688, ajo u njoh zyrtarisht si pjesë e Spanjës, shkruan enciklopedia britanica.
Që nga viti 1995, Ceuta ka statusin e një qyteti autonom brenda Spanjës, me një shkallë të veçantë vetëqeverisjeje, të ngjashme me atë të komuniteteve autonome spanjolle.
Megjithëse ndodhet nën administrimin e Spanjës prej më shumë se pesë shekujsh, statusi i Ceutës dhe Melillës mbetet një çështje e debatueshme me Marokun.
Rabati zyrtar nuk e njeh sovranitetin spanjoll mbi këto dy territore, duke i konsideruar ato pjesë të territorit maroken dhe duke i cilësuar si territore të pushtuara. Spanja, nga ana tjetër, i konsideron Ceutën dhe Melillën pjesë integrale të territorit të saj.
This map clarifies what is going on in Morocco - note that Spain is across the Mediterranean Sea. The cities of Ceuta and Melilla are located on disputed lands in Morocco and are claimed as Spanish territories in Morocco. Adds reality context.
[H/T to @visegrad24 ] pic.twitter.com/w2kbdNrHT0
— B Scott (@BScottKona) July 30, 2026
Burim i vazhdueshëm tensionesh mes Spanjës dhe Marokut
Ceuta ka qenë disa herë në qendër të tensioneve diplomatike mes Spanjës dhe Marokut, për shkak të çështjeve të kufirit dhe mosmarrëveshjeve mbi sovranitetin e saj.
Një nga krizat më të rënda u regjistrua në vitin 2021, kur autoritetet marokene lehtësuan përkohësisht kontrollet në kufi, duke lejuar që rreth 10 mijë persona të hynin në Ceuta brenda vetëm dy ditësh.
Fluksi i papritur shkaktoi një krizë të madhe humanitare dhe të sigurisë, duke detyruar Spanjën të angazhonte forcat e saj për menaxhimin e situatës dhe kthimin e një pjese të migrantëve.
Ky veprim u pa gjerësisht si një presion diplomatik ndaj Madridit, pas vendimit të Spanjës për të lejuar trajtim mjekësor në territorin e saj për Brahim Ghali, liderin e Frontit Polisario, lëvizjes që kërkon pavarësinë e Saharasë Perëndimore dhe që kundërshtohet fuqishëm nga Maroku.
Marrëdhëniet mes dy vendeve u përmirësuan vetëm pasi Madridi ndryshoi qëndrimin e tij shumëvjeçar lidhur me Saharanë Perëndimore dhe rivendosi bashkëpunimin me autoritetet marokene.
Shumica e migrantëve kthehen në Marok
Migrantët që arrijnë të kalojnë kufirin dhe të hyjnë në Ceuta, në shumicën e rasteve përballen me procedura të shpejta kthimi drejt Marokut. Një pjesë e tyre, megjithatë, dërgohet në qendra pritëse, ku kanë mundësi të paraqesin kërkesë për azil dhe të presin shqyrtimin e statusit të tyre ligjor.
Edhe pse Ceuta dhe Melilla konsiderohen simbole të kufirit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Afrikë, shumica e migrantëve që mbërrijnë në Spanjë nuk hyjnë përmes këtyre enklavave.
Rruga kryesore e migracionit vazhdon të jetë ajo detare, veçanërisht përmes Ishujve Kanarie dhe Ishujve Balearikë, ku mijëra persona çdo vit përpiqen të arrijnë territorin spanjoll me varka të vogla.
Sipas të dhënave të autoriteteve spanjolle, në Spanjë jetojnë rreth 10 milionë persona të lindur jashtë vendit, me komunitetet më të mëdha të origjinës nga Kolumbia, Venezuela dhe Maroku.
Një pjesë e konsiderueshme e tyre është e integruar në tregun e punës dhe kontribuon në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë spanjolle, veçanërisht në bujqësi, turizëm dhe shërbime, fusha ku kërkesa për fuqi punëtore mbetet e lartë. /Telegrafi/