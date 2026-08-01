Shpërthim në qendër të Moskës, të paktën tre të vdekur
Një shpërthim pranë një kafeneje në kryeqytetin rus ka vrarë të paktën tre persona, ka njoftuar policia, pa zbuluar se çfarë e shkaktoi shpërthimin.
Shpërthimi ndodhi pranë një restoranti në sheshin Kudrinskaya në Moskë.
Sipas policisë, nga shpërthimi mbetën të vdekur 3 persona dhe të lënduar 15, me shkallë të ndryshme serioziteti.
Të lënduarit po marrin kujdes mjekësor.
Policia, zjarrfikësit dhe shërbimet e emergjencës u dërguan në vendngjarje, ndërsa autoritetet thanë se shkaku i shpërthimit është duke u hetuar.
Trafiku pranë sheshit është bllokuar përkohësisht dhe hyrjet në stacionin e metrosë Barrikadnaya janë mbyllur. /Telegrafi/
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