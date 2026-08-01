Gjermani, rreth 10 mijë të vdekur nga vapa
Gati 10.000 vetë kanë vdekur deri tani në Gjermani si pasojë e temperaturave të larta. Sipas vlerësimeve të Institutit Robert Koch kjo shifër kalon edhe numrin më të madh të vdekjeve të regjistruara për të gjithë vitin që nga viti 2016.
Nga fillimi i prillit deri më 19 korrik 2026 janë regjistruar 9.800 vdekje të lidhura me të nxehtin. Shifra më e lartë vjetore e dekadës së fundit ishte rreth 9.000 vdekje në vitin 2018.
Shifra përfundimtare për verën mund të rritet edhe më tej, pasi vlerësimi aktual nuk përfshin periudhën e motit të nxehtë pas 19 korrikut dhe do të rishikohet kur të jenë në dispozicion të dhëna më të plota mbi vdekshmërinë.
Çfarë tregojnë shifrat e vdekshmërisë?
Më shumë se 5.000 nga vdekjet e këtij viti lidhen me valën intensive të të nxehtit në gjysmën e dytë të qershorit, kur temperaturat në disa zona iu afruan 42 gradë Celsius.
Shërbimi klimatik i Bashkimit Evropian, Copernicus, njoftoi se qershori i vitit 2026 ishte qershori më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në Evropën Perëndimore.
Zyra Federale e Statistikave raportoi se numri i vdekjeve të regjistruara në Gjermani gjatë javës 22 deri më 28 qershor ishte 32% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Më të prekura moshat e vjetra
Instituti Robert Koch ia atribuon të paktën 5.100 vdekje të kësaj periudhe temperaturave të larta dhe thotë se personat e moshës 75 vjeç e lart përbënin pothuajse 7.900 të vdekjeve.
Temperaturat e larta rrallë regjistrohen si shkak i drejtpërdrejtë i vdekjes, përveç rasteve kur një person humb jetën nga gjendje të tilla si goditje nga nxehtësia.
Në shumicën e rasteve temperaturat e larta përkeqësojnë sëmundjet ekzistuese kardiovaskulare, ato të frymëmarrjes ose të veshkave. Për këtë arsye nxehtësia shpesh nuk figuron në certifikatat e vdekjes dhe konsiderohet si "shkak i heshtur i vdekjes”. /DW/