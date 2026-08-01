A mund ta përjashtojë BE Spanjën nga zona Schengen për shkak të krizës në Ceuta?
Ndërsa rreth 60,000 emigrantë hynë në mënyrë të parregullt në enklavën spanjolle të Ceutës, disa vende të BE-së po kërkojnë që Spanja të përjashtohet përkohësisht nga zona e lëvizjes së lirë Shengen, një masë e fundit që mund të përdoret vetëm në rrethana të jashtëzakonshme.
Rritja më e madhe e mbërritjeve të parregullta të regjistruara ndonjëherë në territorin e BE-së brenda një dite të vetme shkaktoi shqetësime midis qeverive evropiane, pavarësisht faktit se Ceuta ndodhet në kontinentin afrikan, duke u ofruar emigrantëve një rrugë të lehtë për në Evropën kontinentale.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ishte e para që e ngriti mundësinë të enjten, duke njoftuar “masa të jashtëzakonshme” për të mbrojtur kufijtë e Italisë.
Italia më pas rivendosi kontrollet kufitare ajrore dhe detare me Spanjën të premten, pas një takimi të kryesuar nga Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi.
Ministrja e Brendshme finlandeze Mari Rantanen mbështeti kërkesën e Italisë, duke u bërë thirrje vendeve të tjera evropiane të ndjekin shembullin, dhe kryeministrja e Danimarkës Mette Frederiksen sugjeroi që të shqyrtohet ky opsion. Thirrja u mbështet edhe nga figura kryesore të qendrës së djathtë në të gjithë Evropën.
A mund të pezullohet Spanja nga Shengeni?
Sipas Kodit të Kufijve të Shengenit , BE-ja mund të rekomandojë pezullimin e pjesëmarrjes së një vendi në Shengen si masë të fundit, që do të përdoret vetëm në rastet e “mangësive serioze të vazhdueshme që lidhen me kontrollin e kufijve të jashtëm”.
Në një rast të tillë, Komisioni Evropian do të duhet të propozojë pezullimin, i cili më pas do të duhet të miratohet nga shtetet e tjera anëtare të BE-së.
Vendit përkatës do t’i rekomandohet më pas të rivendosë kontrollet në kufijtë e tij të brendshëm me shtetet e tjera anëtare.
Nuk ka asnjë indikacion se kjo procedurë do të ndodhë së shpejti.
“Ka vlerësime të rregullta dhe në rast se zbulohen mangësi serioze në pikën e kalimit kufitar, ne lëshojmë një raport i cili më pas diskutohet së pari me shtetin anëtar të përfshirë”, tha një zyrtar i BE-së, pa spekulime të mëtejshme.
Komisioni sinjalizoi gjithashtu se rregulla të veçanta zbatohen për enklavat spanjolle të Ceutës dhe Melillës sipas sistemit Shengen, të cilat i bëjnë ato de facto territore të jashtme kur bëhet fjalë për lëvizjen e lirë.
“Tashmë ka kontroll kufitar midis Ceutës dhe Melillës dhe pjesës tjetër të zonës Shengen”, tha një zyrtar i BE-së.
Çdo vend i BE-së mund të rivendosë përkohësisht kontrollet në kufijtë e tij të brendshëm me Spanjën, për periudha të rinovueshme deri në gjashtë muaj, siç bëri Italia vetëm për një muaj.
Franca tashmë ka vendosur kontrolle në të gjitha kufijtë e saj tokësorë, me një vendim që i paraprin krizës së Ceutës dhe bazohet në arsye të ndryshme, duke përfshirë kërcënimet e vazhdueshme xhihadiste, një rritje të sulmeve antisemite dhe dhunën në rritje midis emigrantëve. /Telegrafi/