Foshnja “buzëqesh” në bark kur i flet babai, ekografia regjistron një moment të rrallë
Një kontroll rutinë me ultratinguj u kthye në një moment të paharrueshëm për një çift në Kanada, pasi foshnja e tyre dukej sikur buzëqeshi sapo dëgjoi zërin e babait.
Videoja prekëse ka regjistruar momentin gjatë një ekografie para lindjes, ku babai iu afrua partneres së tij, Lia Oliveira, e puthi në bark dhe nisi t’i fliste me butësi vajzës së tyre.
“Mirëmëngjes”, dëgjohet të thotë ai, përpara se ta pyeste vogëlushen: “Ke uri?”
Pak çaste më vonë, pamjet e ultrazërit duket se treguan foshnjën duke bërë një shprehje që ngjasonte me një buzëqeshje, në reagim ndaj zërit të babait të saj.
Momenti solli emocion dhe gëzim te prindërit, familjarët dhe stafi mjekësor që po ndiqnin ekzaminimin.
Të pranishmit shpërthyen në duartrokitje dhe brohoritje, ndërsa i kërkuan babait të vazhdonte të fliste me vajzën e tij. /Telegrafi/