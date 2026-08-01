Zjarret në Evropë, flakët vazhdojnë të përhapen në Francë dhe Greqi
Një zjarr i madh në rajonin e Provencës në Francë vazhdoi të përhapet, ndërsa përpjekjet gjatë natës i ndaluan me sukses flakët të arrinin në qytetet e afërta Correns dhe Montfort-sur-Argens.
Rreth 1,300 zjarrfikës janë vendosur në vend për të shuar flakët, të cilat janë rishfaqur në zonën e Gros Bessillon, duke djegur afërsisht 1,250 hektarë të tjerë që nga e premtja.
Deri në fund të javës, autoritetet thanë se ishin djegur gjithsej 4,500 hektarë.
Pavarësisht vështirësive, 2,500 njerëz ende nuk ishin në gjendje të ktheheshin në shtëpi.
Ndërkohë, autoritetet thonë se zjarri më i madh në Francë në 70 vjet është vënë nën kontroll pranë qytetit jugperëndimor të Bordeaux.
Zjarri i Girondës ka djegur 420 kilometra katrorë pyll pishe në perëndim të qytetit, një sipërfaqe katër herë më e madhe se Parisi.
Zjarrfikësit thanë se zjarri mbeti i kontrolluar brenda atij perimetri të shtunën, që do të thotë se flakët nuk kishin shpërthyer përtej kufijve ekzistues.
Por zjarri nuk ishte shpallur "i fiksuar" - pika në të cilën ekipet përcaktojnë se një zjarr nuk po përparon më - dhe sektorët aktivë dhe vatrat e nxehta të varrosura vazhduan të ishin të pranishme.
20 departamente franceze ishin nën një paralajmërim për vapë të shtunën, kryesisht në lindje dhe juglindje. Temperaturat nga 35 deri në 39 gradë Celsius u parashikuan në të gjithë Mesdheun, ndërsa tetë departamente përballeshin me një rrezik të lartë zjarresh në pyje.
Në Greqi, qindra zjarrfikës të shtunën po luftonin për të shpëtuar një vendpushim bregdetar të njohur në veriperëndim të Athinës, ndërsa erërat e forta përfshiu vendin, duke penguar operacionet.
Më shumë se 400 zjarrfikës, të mbështetur nga disa dhjetëra avionë të specializuar, po luftonin me flakët në zonën e Porto Germenos, tha departamenti i zjarrfikësve të vendit.
Sipas meteo.gr, shërbimit meteorologjik të Observatorit Kombëtar të Athinës, të shtunën u regjistruan erëra deri në 130 kilometra në orë.
Zjarri shpërtheu të premten pranë fshatit bregdetar fqinj të Agios Vasileios. Banorët fillimisht injoruan një thirrje të mbrojtjes civile për t'u evakuuar dhe rreth 300 persona u desh të shpëtoheshin nga deti.
Zjarret kanë shpërthyer në disa pjesë të vendit këtë javë, përfshirë ishullin e njohur të Kretës, dhe deri më tani tre zjarrfikës kanë humbur jetën. /Telegrafi/