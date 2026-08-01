Ben Affleck fitoi një milion dollarë në versionin amerikan të "Slumdog Millionaire", pyetja e fundit ishte për gjelat e detit
Aktori Ben Affleck dhe kampioni i kuizit "Jeopardy!" Jamie Ding fitoi çmimin kryesor në versionin amerikan të shfaqjes "Kush dëshiron të bëhet milioner?", dhe paratë do të shkojnë për qëllime humanitare, përkatësisht për fondacionin e Affleck's Eastern Congo Initiative.
Dyshja arriti në krye me përgjigjen e saktë të pyetjes së 15-të dhe të fundit në episodin e transmetuar të mërkurën në televizionin ABC. Të gjitha paratë e fituara do të shkojnë për fondacionin e Iniciativës së Kongos Lindore, i cili u themelua nga fituesi i famshëm i çmimit Oscar.
Që në fillim të episodit, Affleck (57) shpjegoi se organizata e tij ofron mbështetje për komunitetet lokale në një rajon që ka vuajtur pasojat e rënda të viteve të shkatërrimit të luftës.
Pyetja prej 500,000 dollarësh shkruante: "Çfarë sipërmarrjeje ndodhi vetëm dy muaj pasi New York Times njoftoi se nuk do të ndodhte 'për një milion deri në 10 milion vitet e ardhshme'?". Përgjigjet e ofruara ishin: thyerja e atomit, klonimi i gjitarëve, fluturimi i parë me aeroplan apo vaksina kundër poliomelitit.
Ding dyshoi menjëherë për fluturimin e parë me aeroplan, me të cilin Affleck u pajtua, duke kujtuar se ai kishte studiuar më parë dështimet e kaluara të medias dhe historinë e vëllezërve Wright nga viti 1903. Për të qenë të sigurt, ata përdorën ndihmën "gjysmë-për-gjysmë", pas së cilës thyerja e atomit dhe fluturimi i parë me aeroplan mbetën në lojë. Duke marrë një rrezik, ata vendosën të fluturonin me aeroplan, gjë që doli të ishte përgjigjja e saktë.
Pyetja prej një milion dollarësh solli një dilemë të pazakontë nga tradita amerikane: "Si pjesë e traditës vjetore të Falënderimeve, cili nga emrat e mëposhtëm nuk ishte emri i gjelit të falur nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara?". Çiftet e emrave të ofruar ishin: Gjalpë Kikiriku dhe Pelte, Tater & Tot, Makarona me Djathë dhe Spageti me Qofte.
Të pasigurt për përgjigjen e saktë, konkurrentët përdorën ndihmën e "Pyet Udhëheqësin". Prezantuesi Jimmy Kimmel, një komedian i famshëm i orëve të vona të natës, konfirmoi se ai bën skeçe mbi këtë traditë çdo vit në shfaqjen e tij dhe se emrat Spageti & Meatball i duken të panjohur. Affleck dhe Ding i besuan gjykimit të Kimmel dhe më në fund e siguruan atë përgjigje.
Vendimi doli të ishte i saktë - me konfeti në studio, Affleck dhe Ding festuan fitimin e miliona dollarëve për qëllime humanitare.
Affleck dhe Ding nuk janë çifti i vetëm i shquar këtë sezon. Emra të tjerë të famshëm si Michael Keaton, Jesse Eisenberg, Brad Paisley dhe Awkwafina morën pjesë në kuiz. /Telegrafi/