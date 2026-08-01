Arnold Schwarzenegger feston ditëlindjen e 79-të, fotografitë nga palestra tregojnë se si ai qëndron në top formë
Arnold Schwarzenegger festoi ditëlindjen e tij të 79-të duke treguar se ende ruan një formë fizike për t’u pasur zili. Aktori legjendar dhe ish-bodibilder ndau foto të tij duke u stërvitur me pesha dhe duke treguar me krenari muskujt që e bënë atë një nga ikonat më të mëdha të fitnesit për dekada të tëra.
Ylli i filmave "Terminator" dhe "Predator" postoi foto në të cilat pozon me një bluzë të zezë dhe pantallona të shkurtra, ndërsa fiziku i tij ende i fortë tërhiqte vëmendjen. Ai mbante një orë ari dhe syze dielli me veshjen sportive, dhe u tregoi ndjekësve muskujt e tij të dallueshëm.
Me njoftimin, ai promovoi Pump Club-in e tij, një komunitet fitnesi që u ofron përdoruesve ndjekjen e të ushqyerit, programe stërvitjeje dhe përmbajtje të tjera që lidhen me jetesën e shëndetshme.
"Sot mbush 79 vjeç. Nuk dua dhurata. Në vend të kësaj, unë dhe ekipi im po e kthejmë industrinë e fitnesit përmbys", shkroi Schwarzenegger.
Njoftimi i tij shkaktoi reagime të shumta nga tifozët të cilët vlerësuan formën dhe përkushtimin e tij në stërvitje, pavarësisht faktit se ai po i afrohet dekadës së tetë të jetës.
"50 vjet më parë u stërvite me një nga trupat më të mirë të të gjitha kohërave, dhe 50 vjet më vonë je ende duke u stërvitur dhe në një nga format më të mira për moshën tënde", shkroi një ndjekës.
Të tjerë i dërguan urime për ditëlindje, duke e quajtur legjendë dhe duke e falënderuar për frymëzimin që u dha brezave.
Schwarzenegger, djali 28-vjeçar i të cilit, Joseph Baena, po ndjek hapat e të atit dhe merret me bodybuilding, ka treguar edhe një herë se nuk po heq dorë nga stili i tij aktiv i jetesës. Muajin e kaluar, ai u shfaq në publik me partneren e tij Heather Milligan, me të cilën është në një lidhje prej 14 vitesh.
Çifti u pa në eventin e Samitit Botëror Austriak në Vjenë, ku morën pjesë edhe ish-nënpresidentja e Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, dhe presidenti austriak, Alexander Van der Bellen.
Njoftimi i ditëlindjes së Schwarzenegger vjen pas dekadash suksesi në botën e fitnesit. Fituesi shtatë herë i çmimit Mr. Olympia ka folur më parë hapur se si përballet me ndryshimet në trupin e tij që vijnë me moshën.
Në një intervistë në vitin 2023, ai pranoi se ende përballet me pakënaqësi me pamjen e tij, edhe pse është në formë më të mirë se shumica e njerëzve të moshës së tij.
"Qesh pak sepse çdo ditë shikoj veten në pasqyrë dhe them: 'Po, dukesh keq'", tha ai në atë kohë.
Ai shpjegoi se ishte e vështirë të pranonte ndryshimet pasi njihej prej vitesh për trupin dhe muskujt e tij të skalitur në mënyrë perfekte.
"Kur isha 30 ose 40 vjeç, nuk e mendova kurrë se kjo do të ndodhte një ditë. Thjesht nuk është e lehtë", tha Schwarzenegger. /Telegrafi/