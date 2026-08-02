I dehuri sulmon zyrtarin policor në Prishtinë, arrestohet pas incidentit
Një person është arrestuar në Prishtinë pasi nuk ka respektuar urdhrat e zyrtarëve policorë dhe më pas ka sulmuar fizikisht një polic.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 1 gusht 2026, rreth orës 05:00 në Prishtinë. I dyshuari nuk u është bindur urdhrave të zyrtarëve policorë, pasi ndaj tij ishin shqiptuar dy gjoba për kundërvajtje.
Policia ka bërë të ditur se gjatë qëndrimit në stacion, i dyshuari, i cili ishte në gjendje të dehur, ka sulmuar fizikisht një zyrtar policor. Si pasojë e sulmit, polici ka pranuar trajtim mjekësor.
Pas inicimit të rastit dhe me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa procedurat hetimore do të vazhdojnë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate