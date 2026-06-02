Idris Elba shpallet kalorës, Mbreti Charles mbajti një ceremoni në Kështjellën Windsor
Aktori Idris Elba ishte një nga disa yje që mori nderime nga Mbreti Charles në Kështjellën Windsor të martën.
Aktori, i njohur për serialin amerikan kriminal "The Wire" dhe dramën policore "Luther", mori titullin kalorës në ceremoninë e nderimeve të Vitit të Ri për shërbimet ndaj të rinjve.
Titujt e Kalorësisë dhe të Zonjës iu dhanë gjithashtu kampionëve olimpikë Jayne Torvill dhe Christopher Dean, për shërbimet në patinazhin në akull dhe punën vullnetare.
Aktorja dhe komediana Meera Syal, e njohur për serialet "The Kumars At No 42" dhe "Goodness Gracious Me", u vlerësua për shërbimet e saj në letërsi, dramë dhe organizata humanitare.
Në vitin 2022, Idris Elba themeloi Fondacionin Elba Hope, i cili mbështet fuqizimin e komunitetit, arsimin, avokimin e të rinjve dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Aktori përdori një bursë nga fondacioni i atëhershëm Prince's Trust për të ndjekur Teatrin Muzikor Rinor Kombëtar në moshën 18 vjeç.
Vitin e kaluar, u njoftua se aktori do të bashkonte forcat me Mbretin Charles për të bërë një dokumentar që shënonte 50-vjetorin e themelimit të organizatës bamirëse nga Charles, i cili do të transmetohet në Netflix këtë vjeshtë.
Balerinët e akullit Jayne Torvill dhe Christopher Dean fituan medaljen e artë olimpike në Lojërat Dimërore të vitit 1984 për performancën e tyre me bolero. Më vonë ata u bënë fytyrat e shfaqjes garuese të të famshmëve të ITV-së, Dancing On Ice.
Pasi mësoi për nderin, 68-vjeçari Torvill tha se koha dukej "perfekte" pasi të dy kërcyen për herë të fundit në akull vitin e kaluar.
"Kaluam shumë mirë, ishim shumë të kënaqur me turin dhe me faktin që e përfunduam me sukses.
"Ishte një gjë e madhe për ne të shënonim karrierat tona para daljes në pension, dhe pastaj marrja e këtij çmimi në fund të vitit, thjesht e përmbylli gjithçka. Është perfekte,"
Jayne Torvill ishte gjithashtu një ambasadore e famshme për Spitalin e Fëmijëve të Anglisë Juglindore për më shumë se 20 vjet, ndërsa Christopher Dean ishte trajneri kryesor dhe mentori i Akademisë Britanike të Patinazhit në Akull për Vallëzim.
Meera Syal u bë e famshme duke shkruar dhe aktruar në shfaqjen e skeçeve të BBC-së "Goodness Gracious Me" në fund të viteve 1990 dhe më vonë u shfaq në serialin "The Kumars At No 42" në fillim të viteve 2000.
Në vitin 2017, aktorja u zgjodh anëtare e Shoqërisë Mbretërore të Letërsisë, dhe në vitin 2023, ajo mori një çmim BAFTA, nderi më i lartë i Akademisë Britanike për një karrierë në ekran.
Komediani Paul Elliott, i njohur më mirë si një nga Vëllezërit Chuckle, është bërë Anëtar i Urdhrit të Perandorisë Britanike (MBE) për shërbime humanitare.
Dyshja e humorit, e përbërë nga Paul dhe vëllai i tij i ndjerë Barry, ishin një element kryesor në shtëpitë britanike me shfaqjen e tyre televizive 'ChuckleVision'. /Telegrafi/