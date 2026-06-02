Aktori Idris Elba ishte një nga disa yje që mori nderime nga Mbreti Charles në Kështjellën Windsor të martën.

Aktori, i njohur për serialin amerikan kriminal "The Wire" dhe dramën policore "Luther", mori titullin kalorës në ceremoninë e nderimeve të Vitit të Ri për shërbimet ndaj të rinjve.

Titujt e Kalorësisë dhe të Zonjës iu dhanë gjithashtu kampionëve olimpikë Jayne Torvill dhe Christopher Dean, për shërbimet në patinazhin në akull dhe punën vullnetare.

Aktorja dhe komediana Meera Syal, e njohur për serialet "The Kumars At No 42" dhe "Goodness Gracious Me", u vlerësua për shërbimet e saj në letërsi, dramë dhe organizata humanitare.

Në vitin 2022, Idris Elba themeloi Fondacionin Elba Hope, i cili mbështet fuqizimin e komunitetit, arsimin, avokimin e të rinjve dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Aktori përdori një bursë nga fondacioni i atëhershëm Prince's Trust për të ndjekur Teatrin Muzikor Rinor Kombëtar në moshën 18 vjeç.

Vitin e kaluar, u njoftua se aktori do të bashkonte forcat me Mbretin Charles për të bërë një dokumentar që shënonte 50-vjetorin e themelimit të organizatës bamirëse nga Charles, i cili do të transmetohet në Netflix këtë vjeshtë.

Balerinët e akullit Jayne Torvill dhe Christopher Dean fituan medaljen e artë olimpike në Lojërat Dimërore të vitit 1984 për performancën e tyre me bolero. Më vonë ata u bënë fytyrat e shfaqjes garuese të të famshmëve të ITV-së, Dancing On Ice.

Pasi mësoi për nderin, 68-vjeçari Torvill tha se koha dukej "perfekte" pasi të dy kërcyen për herë të fundit në akull vitin e kaluar.

"Kaluam shumë mirë, ishim shumë të kënaqur me turin dhe me faktin që e përfunduam me sukses.

"Ishte një gjë e madhe për ne të shënonim karrierat tona para daljes në pension, dhe pastaj marrja e këtij çmimi në fund të vitit, thjesht e përmbylli gjithçka. Është perfekte,"

Jayne Torvill ishte gjithashtu një ambasadore e famshme për Spitalin e Fëmijëve të Anglisë Juglindore për më shumë se 20 vjet, ndërsa Christopher Dean ishte trajneri kryesor dhe mentori i Akademisë Britanike të Patinazhit në Akull për Vallëzim.

Meera Syal u bë e famshme duke shkruar dhe aktruar në shfaqjen e skeçeve të BBC-së "Goodness Gracious Me" në fund të viteve 1990 dhe më vonë u shfaq në serialin "The Kumars At No 42" në fillim të viteve 2000.

Në vitin 2017, aktorja u zgjodh anëtare e Shoqërisë Mbretërore të Letërsisë, dhe në vitin 2023, ajo mori një çmim BAFTA, nderi më i lartë i Akademisë Britanike për një karrierë në ekran.

Komediani Paul Elliott, i njohur më mirë si një nga Vëllezërit Chuckle, është bërë Anëtar i Urdhrit të Perandorisë Britanike (MBE) për shërbime humanitare.

Dyshja e humorit, e përbërë nga Paul dhe vëllai i tij i ndjerë Barry, ishin një element kryesor në shtëpitë britanike me shfaqjen e tyre televizive 'ChuckleVision'. /Telegrafi/

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